Volley Vosta Staden A bezig aan topseizoen in Promo 3B: “We zijn klaar voor promotie”

In Promo 3B zijn de dames van Vosta Staden A de feestdagen ongeslagen ingetrokken. Die prestaties willen ze nog even aanhouden, ook na de topper van zaterdag thuis tegen het derde geklasseerde VBC Gaverhal Deerlijk A.

“Sinds er een nieuwe wind waait door onze vereniging is de ambitie op alle vlakken toch wel serieus gegroeid”, opent voorzitter Roy Vanbelleghem.

“Twee jaar op rij zijn we echter de promotie naar tweede door de neus geboord door die dekselse corona. Voor deze campagne hadden we terug gehoopt om een goed seizoen te draaien en bovenin te eindigen. Het woord titel werd bewust niet in de mond genomen gezien je van veel factoren afhankelijk bent, maar de ambitie is er nog steeds. In de heenronde zijn we ongeslagen gebleven, ongetwijfeld een verdienste van trainer Bram Horrie en zijn spelersgroep.”

“Hij houdt zijn speelsters nu al twee jaar uiterst gemotiveerd en dat zagen we zelfs in de beker, toen maar nipt tegen een eersteprovincialer werd verloren. Bedoeling is nu ook de terugronde zo goed mogelijk door te komen met hopelijk zo weinig mogelijk puntenverlies zodat we op kop kunnen blijven. We hebben immers nu al een ploeg die gerust in tweede goed stand kan houden.”

Zaterdag moet dus ook Deerlijk eraan geloven. “We hebben daar de wedstrijd met duidelijke cijfers gewonnen alhoewel er twee spannende sets aan te pas kwamen. Nu was het de bedoeling om samen met onze supporters hen terug naar een overwinning te schreeuwen op De Wankaarde, maar publiek is nog niet toegelaten. Ik heb er alle geloof in dat ze ook zonder de vocale steun terug met een zege kunnen uitpakken.”

Versterking?

Mochten ze straks naar tweede stijgen, dan moet er volgens het bestuur van Vosta zeker geen paleisrevolutie verwacht worden. “Vroeger hadden we een volledig Stadens getinte ploeg, maar was de promotiehonger veel minder. De voorbije jaren zijn we dus provinciaal echt gaan speuren naar gerichte versterkingen met de gekende gevolgen. Dat betekent echter niet dat we niet meer investeren in eigen jeugd.”

“Ook al onze talenten worden opgevolgd en op het goeie moment opgenomen, eerst in de vierdeprovincialer en later misschien hogerop. Er is dus wel een mooi toekomstverhaal voor Vosta Staden”, besluit Roy Vanbelleghem.

(SBR)