Volley Team Menen leeft met vertrouwen toe naar topper tegen VC Greenyard Maaseik: “We zijn zeker niet kansloos”

Na zeges tegen Lindemans Aalst, Caruur Volley Gent en een bevredigende prestatie tegen Roeselare kan Decospan Volley Team Menen met vertrouwen toeleven naar de topper tegen VC Greenyard Maaseik van dit weekend.

“Nadat we een heel sterke start van het seizoen kenden kregen we een mindere periode te verwerken”, vertelt Jasper Verhamme. “De coach had er ons voor gewaarschuwd dat we na vier zeges op rij wel eens een mindere periode konden kennen. Tegen Caruur Gent toonden we voor het eerst zwakheden waardoor we een setje verloren. Tegen Waremme was het pas echt duidelijk dat we niet klaar zijn om aan de top te blijven staan. Die dip zijn we na enkele mindere wedstrijden nu te boven met enkele goeie prestaties. Zowel Europees als in de beker zijn we goed bezig met goeie uitgangsposities”, zegt Verhamme.

“De kwartfinale van de Challenge Cup is het doel. Dinsdag ontvangen we CSKA Sofia. Volgend weekend is de terugwedstrijd van de halve finale tegen Leuven voor een ticket in het Sportpaleis. Maar eerst willen we de punten tegen Maaseik dit weekend thuishouden.”

Belabberde prestatie

“Als we ons niveau halen zijn we elkaar waard. Tijdens de heenmatch moesten wij het onderspit delven na een belabberde prestatie. We zullen dus op ons elan van de voorbije weken moeten doorgaan willen we succes boeken. Dan zou het wel eens spannend kunnen worden. Een plaats in de top vier is nog altijd ons doel. Achel en Roeselare lijken daar al bijna zeker van. Achel is niet geheel onverwacht de leider nadat ze enkele gerichte versterkingen binnenhaalden. Voor de overige twee plaatsen zal het gaan tussen wij, Maaseik en Aalst. Ook Leuven maakt nog kans. We zouden teleurgesteld zijn indien we ons beoogde doel niet halen. Maar daar gaan we nog niet vanuit”, aldus coach Verhamme. (ELD)

Zaterdag 14 december om 20.30 uur, CC De Steiger: Decospan Volley Team Menen – VC Greenyard Maaseik.