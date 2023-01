Volley Oudenburg-Gistel staat tegenover Hermes Oostende D: “Het zijn altijd spannende confrontaties”

Het damesteam van Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) is na de overwinning tegen VT Diksmuide B opgeklommen naar de vijfde plaats in de rangschikking. Ook vorig seizoen deed het team van coach Katelijne Bullynck het niet onaardig. Volgend weekend staat een leuke derby tegen Hermes Oostende op het programma.

“We doen het dit jaar opnieuw helemaal niet slecht”, vertelt Margo Hinderyckx (16) enthousiast. “We winnen misschien iets minder vaak dan vorig seizoen, maar dat komt omdat we soms twee wedstrijden na elkaar moeten spelen. Eerst met de reserven en daarna met de fanionploeg. Er zijn soms onvoldoende speelsters beschikbaar en dan moeten verschillende meisjes twee keer aantreden. We komen jammer genoeg nog iets te kort om te kunnen wedijveren met de betere ploegen uit de reeks. We hebben dit seizoen wel nog geen enkele keer met 3-0 verloren. Dat bewijst dat we ook weerwerk bieden tegen de toppers. In ons team wijzigen de posities van verschillende speelsters heel vaak en wellicht daardoor is een plaats in de top drie te hoog gegrepen. Eigenlijk is de plaats die we in de rangschikking bekleden niet belangrijk. We komen als groep heel goed overeen en we maken elke wedstrijd plezier.”

De wedstrijd van komend weekend tegen Hermes D staat toch al enige tijd rood aangekruist in de agenda van Margo. “Ik ga naar school in Oostende en ken verschillende speelsters van die ploeg. Toen ik nog bij de U17 speelde, stond ik al enkele keren tegenover hen. Het zijn altijd leuke en spannende confrontaties.”

Moeilijke maand

Voor coach Katelijne Bullynck is de partij tegen Hermes een wedstrijd als alle andere. “Als club hebben we weinig banden met de Oostendse vereniging. Winnen tegen Hermes is leuk, maar eigenlijk is winnen altijd leuk. Ik hoop dat ik door de examens niet al te veel meisjes moet missen. Januari is een moeilijke maand om over voldoende speelsters te beschikken.” Katelijne is aan haar tweede seizoen als trainer bezig. “Misschien ben ik niet in de wieg gelegd voor deze job, maar ik amuseer me. Ik ben blij als ik zie dat de meisjes zich amuseren.” (PDC)

Zaterdag 19 januari om 19 uur: Volley Oudenburg-Gistel – Hermes Oostende D.