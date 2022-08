Volley Oudenburg-Gistel kijkt hoopvol nieuw seizoen tegemoet: “Onze toekomst ziet er goed uit”

Volleybalclub Oudenburg-Gistel (VCGO) onderging het afgelopen seizoen een grondige metamorfose. Vooral op bestuurlijk vlak bewoog toch wel één en ander, maar ook sportief deed de club het verre van slecht. Het herenteam plaatste zich voor de nacompetitie en deed het daarin verre van onaardig. De damesploeg speelde een veelbelovend seizoen en eindigde op een mooie vierde plaats.

“We hebben ontzettend veel respect voor het werk van de vorige bestuursploeg, maar de inbreng van nieuwe mensen biedt kansen voor nieuwe ideeën”, vertelt jeugdcoördinator en bestuurslid Ben Van Quaethem (35). “We hebben de voorbije maanden ook veel gesleuteld aan de structuur van onze vereniging. De taakverdeling is nu duidelijk afgebakend en een draaiboek moet ervoor zorgen dat we zelden voor onverwachte problemen komen te staan.”

Sportief gezien zal het niet gemakkelijk zijn om even goed te doen als vorig seizoen en dat beseft Van Quaethem maar al te goed. “Onze herenploeg zal er opnieuw voluit voor gaan om een degelijk figuur te slaan in Promo 3, maar ambities om te promoveren zijn er zeker niet. Spelplezier is en blijft het allerbelangrijkste voor deze jongens. We willen graag dat de huidige spelers nog een tijdje doorgaan, zodat de U15-jongens hen over enkele jaren kunnen opvolgen.”

Overgangsjaar

“Dankzij coach Katelijne Bullynck en haar motiverende aanpak hebben de dames vorig seizoen schitterend gepresteerd. Dit jaar moeten heel wat jonge speelsters ingepast worden en we beseffen maar al te goed dat we die meisjes tijd moeten gunnen om te groeien. Wellicht wordt het een overgangsjaar, maar het zou uiteraard leuk zijn, moest ons damesteam het even goed doen als vorig seizoen. We hebben geen bijzondere verwachtingen of ambities en hopen dat iedereen zich amuseert.”

De jeugdcoördinator van VCGO is bijzonder tevreden en fier dat de club volgend seizoen wekelijks vijf jeugdploegen in competitieverband tussen de lijnen brengt. “De U15-meisjes onder leiding van coach Rudy Duvillier speelden vorig jaar kampioen en zullen zich moeten bewijzen in een hogere leeftijdscategorie. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het goed zullen doen. Onze U15-jongens kenden een moeilijk seizoen en zullen het dit jaar ongetwijfeld beter doen. Ze zijn ondertussen een jaartje ouder en dat maakt een groot verschil. We hopen dat ze volharden en over enkele jaren doorstromen naar de herenploeg.”

Het is duidelijk dat er een positieve wind door de club waait en dat beaamt Ben Van Quaethem volmondig. “We merken via onze sociale mediakanalen dat ouders en sympathisanten VCGO van heel nabij volgen. We zijn ook heel tevreden dat nieuwe mensen door mond-tot-mondreclame onze vereniging leren kennen. De toekomst van VCGO ziet er goed uit.” (PDC)