Volley Heuvelland (Promo 4A) gaat vol voor promotie naar derde: “We verwachten ons aan mooie en spannende titelstrijd”

Het belooft een spannende terugronde te worden in Promo 4A. Volley Heuvelland telt als leider evenveel punten als Davo Wevelgem D en ook eerste achtervolger Vosta Staden B is nog lang niet uitgeteld.

“We hadden het vorig weekend in de laatste match van de heenronde met een 1-3-overwinning niet onder de markt op bezoek bij Dynamivo Dadizele”, klinkt het bij coach Wim Vercruysse. “Voor mij is het positief dat mijn speelsters nog eens onder druk werden gezet, dat zou ons in de titelstrijd van pas kunnen komen. We verwachten ons aan een mooie strijd, ook met Vosta Staden waar we in de terugronde twee keer op korte tijd tegenover staan.”

Titeldruk

De 54-jarige Wim Vercruysse wil met Volley Heuvelland absoluut de stap naar Promo 3 zetten. “Ik voel ook dat mijn speelsters daar klaar voor zijn. Ik merk een grote honger in mijn groep. De speelsters willen echt beter worden en dat geeft veel voldoening voor een coach. Als je ziet dat vrijwel elke speelster de sprongopslag onder de knie heeft, en dat ook durft te gebruiken in de matchen, kan ik alleen maar tevreden zijn. We gaan vol voor promotie naar derde, dit gaat gepaard met titeldruk maar het is mijn taak om mijn speelsters met die druk te leren omgaan en de voetjes op de grond te houden”, besluit de Woestenaar. (TVI)