Volley de Haan tegenover leider VKt Torhout: “Mijn spelers missen matchritme”

Na een onderbreking van ruim zes weken staan de dames van Volley De Haan A zaterdag terug op het veld. Aan de overkant van het net staat leider VKt Torhout C. Er zijn gemakkelijkere opdrachten om de terugronde aan te vatten, en dat beseft coach Bjorn De Roo maar al te goed.

“Ik had eigenlijk liever tegen een iets haalbaarder tegenstander gestart na zo’n lange onderbreking. Heel wat speelsters zaten de voorbije weken met hun neus in de boeken en hebben weinig kunnen trainen. Ik mis zaterdag zelfs nog enkele studenten die nog niet klaar zijn met hun examens. Ik vrees dat een aantal meisjes wat matchritme zullen missen. Elke wedstrijd moet echter gespeeld worden en in eigen huis kunnen we altijd iets meer.”

Mentale weerbaarheid

“Ik ben heel tevreden over onze prestaties in de heenronde”, gaat de Bredenaar verder. “We hebben heel wat goeie wedstrijden gespeeld en ook tegen de toppers hebben we getoond dat we onze plaats in Promo 2 zeker waard zijn. De mentale weerbaarheid van mijn speelsters is ontzettend gegroeid in vergelijking met vorige jaren. De ploeg blijft vechten, ook als het moeilijk gaat, en dat is heel belangrijk. Jammer dat we het op beslissende momenten soms nog wat laten liggen.”

Met zestien punten uit elf wedstrijden behoort de kustploeg tot de middenmoot van Promo 2. “We zijn een ploeg in opbouw die nog heel wat progressiemarge heeft. Ik zie ons zeker niet in degradatiegevaar komen, maar ik doe geen voorspellingen over een plaats in de rangschikking op het einde van het seizoen. Mijn devies blijft dat we niet verder kijken dan de volgende wedstrijd. We blijven hard doorwerken en zien wel waar we uitkomen. Ik zou wel graag af en toe eens prikken tegen een topploeg. Misschien krijgen we zaterdag al een ideale gelegenheid om dit te doen tegen leider VKt Torhout”, besluit Bjorn De Roo enthousiast. (PDC)

Zaterdag 28 januari om 20.30 uur: Volley de Haan A – VKt Torhout C.