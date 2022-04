Volley De Haan is klaar voor organisatie provinciale bekerfinales volleybal

Na een onderbreking van twee jaar wordt het op paasmaandag opnieuw gezellig druk in en rond het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld. Dan organiseert de lokale volleybalvereniging de provinciale bekerfinales volleybal. Met dank aan de gemeente.

“We zijn heel blij dat we opnieuw uitgekozen werden om dit belangrijke sportieve evenement te organiseren”, vertelt secretaris Koen Desendere enthousiast. “Het is de derde keer dat de bondsinstanties de organisatie toekennen aan Volley De Haan. Het indienen van de kandidatuur gaat gepaard met een blinde financiële insteek. De club die het hoogste bod voorlegt, mag de bekerfinales organiseren. Zonder de financiële steun van de gemeente zouden we echter nooit een bod kunnen indienen dat hoog genoeg is.”

“Doordat we sinds enkele jaren over een heel mooie zaal beschikken en door ons internationaal tornooi heel wat ervaring hebben met de organisatie van grote volleybalevenementen, zijn we niet bang om jaarlijks onze kandidatuur in te dienen.”

Ruim duizend fans

Er komt uiteraard heel wat bij kijken om de vier finalewedstrijden vlekkeloos te laten verlopen. “Met het bestuur zijn we al verschillende maanden druk bezig met de voorbereiding. We moeten sponsors zoeken en er moet ook een programmaboekje samengesteld worden. Daarnaast moeten we ook rekening houden met heel wat praktische zaken. Afspraken met de Sportdienst, leveranciers voor de catering aanspreken en voldoende medewerkers zoeken, zijn maar enkele voorbeelden van taken die we onder de bestuursleden verdelen.”

“We verwachten ruim duizend supporters van de acht ploegen die maandag strijden voor de provinciale beker”, aldus de secretaris van Volley De Haan. “Ongeveer dertig leden van de club zullen de dag zelf aanwezig zijn om een handje toe steken. Enkele dagen vooraf zetten we samen met de Sportdienst de zaal helemaal klaar. We laten echt niets aan het toeval over, want we willen graag ook de komende jaren nog in aanmerking komen voor de organisatie van dit volleybalfeest.”

Uiteraard houdt de club een financiële bonus over het evenement. Toch is dat niet de belangrijkste reden waarom Volley De Haan zich kandidaat stelt voor de organisatie van de provinciale bekerfinales. “We willen in de eerste plaats onze club en de gemeente in de kijker zetten. Dit is de beste manier om reclame te maken voor Volley De Haan en onze mooie kustgemeente”, besluit Koen Desendere.

(PDC)