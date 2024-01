Volley De Haan is een club die rekening houdt met studerende speelsters: “De trainingen blijven doorgaan”

Het zijn heel rustige weken voor de meeste speelsters van Volley De Haan. Althans wat volleybalwedstrijden betreft, want de meeste meisjes zitten momenteel zo goed als de hele dag met hun hoofd tussen de studieboeken.

“We hebben inderdaad vier basisspeelsters die een masterstudie afwerken aan de universiteit”, vertelt secretaris en duivel-doet-al Koen Desendere. “Als club leven we uiteraard mee met die studenten en doen we er alles aan opdat ze in deze periode van het jaar absolute voorrang kunnen verlenen aan hun studies. Concreet betekent dit dat we met andere clubs afspraken maken om in de maand januari zo weinig mogelijk wedstrijden te spelen. Het is niet altijd gemakkelijk om dit voor elkaar te krijgen en ik betreur dat de bond niet actief meewerkt om het aantal wedstrijden in die maand tot een minimum te beperken. Het moet mogelijk zijn om de competitie een tweetal weken langer te laten lopen. Een wedstrijdvrije maand januari zou heel wat clubs ongetwijfeld goed uitkomen.”

zonder prestatiedruk

Voor receptie-hoekspeelster Manon Furnemont (14) stelt dit probleem zich niet echt, maar ze heeft heel veel waardering voor de inspanningen die de club doet voor haar speelsters die studeren. “Ik zit op internaat in een sportschool en word vrijgesteld van de trainingen op dinsdag. Mijn mama had nochtans voorgesteld om één en ander te regelen zodat ik wel kan aanwezig zijn, maar de club vindt het beter dat ik op school blijf. Het is natuurlijk niet zo leuk dat we slechts één wedstrijd spelen in acht weken, maar de trainingen gaan wel door en die zijn zonder prestatiedruk een stuk plezanter.”

behoud verzekeren

“In de komende weken wachten enkele heel belangrijke wedstrijden”, vult Koen Desendere nog aan. “We laten onze studenten zelf beslissen wanneer ze terug de trainingen hervatten, maar we hopen uiteraard dat ze snel weer het juiste ritme te pakken hebben. We kunnen elke overwinning immers goed gebruiken om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren”, besluit Desendere. (PDC)