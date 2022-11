Volley De Haan draait vlot mee in Promo 2: “Moeten voor geen enkele andere ploeg onderdoen”

Twee wedstrijden voor de winterstop staan de dames van Volley De Haan in Promo 2 op een gedeelde zesde plaats. De ploeg van coach Bjorn De Roo heeft de stap naar een hogere reeks duidelijk goed verteerd. Dat is ook de mening van voorzitter Eric Van den Broucke.

“Ik ben blij dat we tot op heden nog in geen enkele wedstrijd echt weggespeeld werden. We moeten voor geen enkele ploeg onderdoen en dat is een aangename vaststelling. In enkele wedstrijden kenden we een moeilijke periode, waardoor we uiteindelijk onze meerdere moesten erkennen in de tegenstrever.”

“Ook schieten we soms een tikkeltje tekort in de afwerking. Met vier overwinningen en twee nipte nederlagen in negen wedstrijden ben ik best tevreden over de prestaties van de meisjes. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg in de terugronde nog zal groeien. Een plaats in de top vijf ligt binnen de mogelijkheden van het team.”

Rijk verleden

Eric van den Broucke is een ambitieuze, maar tegelijk ook realistische voorzitter. “Ik wil dat onze club op termijn weer een damesploeg heeft in de hoogste provinciale reeks. Volley De Haan is een vereniging met een rijk verleden, die ooit met een damesploeg in de hoogste nationale reeksen aantrad. Deze ambitie kunnen we financieel nooit meer waarmaken, maar een terugkeer naar Promo 1 moet op termijn wel haalbaar zijn.”

“Op termijn wil ik weer een damesploeg in de hoogste provinciale reeks”

“We zullen geen stappen overslaan en geleidelijk verder bouwen aan een degelijke ploeg die de komende jaren kan meestrijden voor de titel in Promo 2. We hebben met Sidney Van Haaren en Lisa Looffen onlangs nog twee nieuwe speelsters aangesloten die op termijn een versterking betekenen voor de ploeg van coach Bjorn De Roo.”

Naast de goede prestaties van het A-team heeft de voorzitter van de kustploeg nog een heel goede reden om tevreden rond te lopen.

Bekerfinales

Onlangs vernam hij immers dat zijn club opnieuw de bekerfinales mag organiseren op paasmaandag. Het is de vierde keer dat de bondsinstanties de organisatie toekennen aan Volley De Haan. Het indienen van de kandidatuur gaat gepaard met een blinde financiële insteek. De club die het hoogste bod voorlegt, mag de bekerfinales organiseren.

“Ik ben heel blij dat de bond ons bod aanvaard heeft. We haalden de bekerfinales een eerste keer binnen in 2018 toen we onze kandidatuur indienden om het 50-jarig bestaan van de club te vieren. We hebben ondertussen al heel wat ervaring opgebouwd met de organisatie van de bekerfinales. Er komt heel wat bij kijken, want de laatste jaren voorzien we ook een heleboel randanimatie en showelementen om het hele gebeuren nog meer uitstraling te geven.”

Op de kaart

“De organisatie van de bekerfinales zet onze club op de kaart”, gaat Eric Van den Broucke verder. “Het is een manier om ons als club te profileren. Voor het aantrekken van nieuwe en jonge spelers is dit niet onbelangrijk. Ook dit jaar zullen we er alles aan doen om de bekerfinales vlekkeloos te laten verlopen. Ik heb de laatste tijd echt geen redenen tot klagen als voorzitter van Volley De Haan.”

(PD)