Volley de Haan begint aan voorbereiding op het nieuwe seizoen: “We zijn klaar voor Promo 2”

Nu het internationaal tornooi achter de rug ligt, kan bij Volley De Haan de eigenlijke voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. Het wordt vooral uitkijken naar de prestaties van het team van coach Bjorn De Roo. Na enkele coronajaren in een lagere reeks promoveerden de kustdames immers naar Promo 2.

“Het wordt zoeken en bouwen aan een nieuwe ploeg”, opent de Bredenaar. “Enkele belangrijke speelsters, zoals Annelot Audenaert en Camille De Cuyper, stoppen. Gelukkig hebben we met Kayleigh Decerf, Renke Brys en Hanne Devos enkele waardevolle vervangsters binnengehaald. Ik beschik met Saar Halewyck maar over één middenspeelster en dat kan een probleem worden wanneer ze geblesseerd raakt. Ik weet dat het bestuur nog uitkijkt naar een bijkomende speelster op die positie.”

Secretaris Koen Desendere bevestigt dat er nog actief gezocht wordt naar een middenspeelster. “Wanneer de kans zich voordoet, zullen we zeker niet talmen om toe te slaan. Het wordt echter niet gemakkelijk om nu nog iemand te vinden.”

Bjorn de Roo verwoordt zelden concrete ambities bij de aanvang van een nieuw seizoen. “Net als vorig jaar bekijk ik wedstrijd per wedstrijd. Er zijn nogal wat ploegen overgekomen uit Promo 3, maar eigenlijk heb ik weinig zicht op de sterkte van de andere ploegen in onze reeks. Als we met dezelfde ingesteldheid als vorig seizoen spelen, vrees ik niet voor degradatie. Speelsters die vechten voor elkaar en voor elkaar door het vuur lopen, zijn tot veel in staat. Dat hebben we vorig seizoen in heel wat wedstrijden bewezen. Ik beschik over een brede kern en ik weet wat mijn speelsters kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we klaar zullen zijn om een waardig figuur te slaan in Promo 2.”

Ervaring primeert

Dit seizoen brengt de kustploeg in Promo 4 ook een tweede seniorenteam tussen de lijnen. Het is de bedoeling van het bestuur om deze jonge speelsters te laten kennismaken met volleybal op provinciaal niveau. Freya Benoit, die in het tussenseizoen de overstap maakte van VBC Deerlijk naar de kustploeg, zal het team onder haar hoede nemen.

“Ik coachte in Deerlijk al enkele jaren jeugdteams en heb heel veel zin om deze meisjes die de overstap maken van de jeugdreeksen (U17, red.) te helpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Op dit niveau zullen ze op mentaal vlak ook veel bijleren en later kunnen ze ook nog bijkomende ervaring opdoen bij de reserven van het A-team. Resultaten en rangschikking zijn ondergeschikt, zolang mijn speelsters maar ervaring opdoen en beter worden.” (PDC)