Volley De Haan B wacht nog op eerste overwinning: “De sfeer binnen de ploeg blijft gelukkig optimaal”

Voor de meisjes van Volley De Haan B blijft het nog even wachten op een eerste overwinning. Ook de wedstrijd van vorig weekend in eigen huis tegen leider Apollo Koekelare leverde geen punten op. Van enige onrust of paniek is echter geen sprake, maar niettemin hoopt coach Freya Benoit (24) binnenkort een eerste keer te mogen juichen.

“Toen ik enkele maanden geleden aanvaardde om deze jonge ploeg te coachen, wist ik dat we het moeilijk zouden hebben om wedstrijden te winnen. Deze meisjes speelden enkele maanden geleden nog allemaal bij de U17 en nu moeten ze het vaak opnemen tegen ervaren en veel oudere speelsters. Zowel fysiek als technisch moeten ze letterlijk en figuurlijk nog groeien. Neem daarbij dat deze meisjes door corona anderhalf jaar niet gespeeld en getraind hebben en dan weet je dat er nog heel wat werk op de plank ligt.”

“Het ontbreekt mijn speelsters soms aan durf en ze zijn vaak geïmponeerd door de tegenstander”, gaat Freya Benoit verder. “Op mentaal vlak moeten ze nog heel veel progressie maken. Vaak zijn ze al blij als ze een aanval van de tegenstander kunnen neutraliseren, maar laten ze na om in de daaropvolgende fase zelf te scoren. Ik merk nochtans al enige vooruitgang, want in het begin van het seizoen waren mijn speelsters vaak snel ontmoedigd en nu merk ik dat ze niet meteen meer het kopje laten hangen.”

Iedereen gemotiveerd

De oprichting van een B-team was een beslissing die in de bestuurskamer van de kustploeg genomen werd. Hoewel de resultaten tegenvallen, blijft de coach volledig achter deze beslissing staan. “In Promo 4 wordt tactischer en beter gespeeld dan in de jeugdreeksen. Op dit niveau kunnen mijn speelsters het meest progressie maken. Het blijft belangrijk dat de sfeer in de ploeg goed blijft en dat is gelukkig ook zo. Ik mag helemaal niet klagen over de inzet van mijn meisjes. Iedereen blijft gemotiveerd en is altijd aanwezig op training.”

Freya Benoit, die in het tussenseizoen overkwam van VBC Deerlijk, moest onlangs wegens een rugblessure een punt zetten achter haar spelersloopbaan. “Ik ben blij dat ik als coach mijn hobby verder kan beoefenen. Ik vind coachen best leuk en het is een toffe groep die ik onder mijn hoede heb. De resultaten mogen dan wat tegenvallen, maar ik amuseer me nog steeds. Ik hoop dat we binnenkort een eerste overwinning boeken en dan zal er ongetwijfeld een groot feest losbarsten. De eerstkomende wedstrijden wachten ons enkele serieuze tegenstanders, maar daarna zie ik wel kansen.” (PDC)

Zaterdag 19 november om 15.30 uur: Volley De Haan B – Mehoni Zuienkerke