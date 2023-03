Volley De Haan B op zoek naar eerste zege: “Willen graag eens winnen”

Wie het provinciale volleybal van nabij volgt, weet ongetwijfeld dat Volley De Haan B een van de weinige ploegen is die er nog niet in slaagde om een eerste overwinning te boeken. Ook een eerste punt veroveren, is nog niet gelukt. Niettemin is er van enige teleurstelling of ontgoocheling weinig te merken bij de speelsters en de coach van de kustploeg die in Promo 4D aantreedt.

“We kenden een heel moeilijke start, maar we maken echt wel progressie”, vertelt Lize Verleene (20) enthousiast. “Ik vind zelfs dat we de laatste weken goed bezig zijn. In onze laatste wedstrijd tegen een sterke ploeg als Hermes Oostende D wonnen we zelfs de eerste set. Dat is op zijn minst hoopgevend. Onze receptie is al een heel stuk verbeterd en we maken minder technische fouten. We laten ons mentaal ook niet zo snel meer imponeren door de tegenstrever. Nog voor de wedstrijd op gang gefloten werd, waren we vroeger soms al onder de indruk van de dames aan de overkant van het net. Dat is nu niet meer het geval. Uiteraard is het niet leuk als je nooit wint”, geeft de receptie-hoekspeelster eerlijk toe. “Gelukkig weegt dit niet op de sfeer binnen de ploeg. Het is belangrijk dat ik als oudste speelster van de groep niet te snel het hoofd laat hangen. Soms heb ik het ook wel moeilijk, maar dat laat ik niet merken. Ik blijf de meisjes aanmoedigen en stimuleren om door te zetten. Ik ben blij en gelukkig als ik zie dat iedereen het goed met elkaar kan vinden. Ik wist dat dit seizoen een overgangsjaar was. We hebben allemaal heel veel progressie gemaakt en eigenlijk is dat het belangrijkste.”

Leerschool

Ook coach Freya Benoit (25) kijkt niettegenstaande de hele reeks nederlagen van haar team tevreden terug op de voorbije maanden. “Alle meisjes hebben heel wat vooruitgang geboekt en vooral het geloof in eigen kunnen is sterk gegroeid. Ik wist maar al te goed dat de overstap van de jeugdreeksen naar provinciaal volleybal voor veel speelsters niet evident was. Het is een leerschool die ze moeten doormaken. Een eerste overwinning zou leuk zijn voor de meisjes, maar de vele nederlagen bederven de sfeer geenszins. Ik heb een leuke band met mijn speelsters en dat maakt veel goed. Ik heb de knoop nog niet doorgehakt, maar ik wil best doorgaan als coach van deze groep. Zelf kan ik door fysieke problemen niet meer spelen en dit is de ideale manier om verbonden te blijven met deze fantastische sport.” (PDC)

Zaterdag 4 maart om 16 uur: Davolo Loppem B – Volley De Haan B