Volley Davo Wevelgem (Nationale 3) maakt de borst nat: “Mikken op middenmoot”

In Nationale 3 is ook Davo Wevelgem volop bezig aan de voorbereidingen. De ploeg van coach Frederik Carrein heeft zich vooral met jeugd uit eigen rangen versterkt. “Tijdens de heenronde zal het nog zoeken zijn”, zegt coach Frederik Carrein.

Er werd enkele weken geleden een tornooi afgewerkt met onder andere Vlamvo Vlamertinge, Damesvolley Waregem en Oudenaarde. “Dat was een tornooi dat duidelijk nodig was om in het ritme te geraken”, vertelt Frederik Carrein, toe aan zijn derde jaar bij Davo Wevelgem A. “Aanvankelijk hadden we het moeilijk, maar naarmate het tornooi vorderde speelden we beter en beter.”

Vertrek Ester Bogaert

“Dit jaar treden we aan met een verjongde ploeg. Vier speelsters uit de Promo 2-ploeg komen ons versterken: Alice Beyls, Mila Peirsegaele, Zoë Deschoemaeker en U17-speelster Lana Vandecasteele. Stuk voor stuk speelsters die uit het goede hout gesneden zijn. Daarnaast komt libero Jana Roels over van Meerbeke. Ester Bogaert trekt naar Genk in Liga A, waar ze haar studies kine zal combineren met topsport. Het verlies van Ester zal toch wel een serieuze aderlating zijn, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.”

“Tijdens de heenronde zal het vooral nog zoeken zijn. We willen groeien en beter worden naar de terugronde toe. De ploeg kneden tot een middenmoter is de doelstelling. Ergens bovenaan de rechterkolom eindigen zou mooi zijn.”

“We starten de nieuwe campagne op het veld van Volleyteam Real Wetteren A op 16 september. Geen cadeau om mee te beginnen, wetende dat er drie pionnen bij mijn ploeg zullen ontbreken”, zegt de coach. “Pogingen om de wedstrijd te verplaatsen zijn helaas niet gelukt.”

Aan elkaar gewaagd

“Ik denk dat dit een vergelijkbare competitie zal worden als vorig jaar. Veel ploegen zullen aan elkaar gewaagd zijn. Oudenaarde is niet verzwakt en zal meedoen voor de prijzen. Er zijn naast ons nog vier West-Vlaamse ploegen in de reeks: Wivo Wingene, waar niet veel veranderd is; Elckerlyc Zwevezele, dat opnieuw zijn ding zal doen; en Damesvolley Waregem en Kerdavo Avelgem, die uit Promo 1 zijn gepromoveerd en niet te onderschatten zijn”, aldus de Lendeledenaar.