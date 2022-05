Volley Bredene naar derde nationale: “Ticket beet voor reeks hoger volgend seizoen: een mijlpaal!”

Amper één week nadat ze de tweede plaats veroverden in Promo 1 moesten de heren van Volley Bredene A zich opmaken voor een interprovinciale eindronde op 30 april in Perwez. De inzet was niet min, want er waren onder de acht deelnemers vier plaatsen voor derde nationale te verdelen.

“Eigenlijk waren we nog aan het nagenieten van onze overwinning op het veld van Bavo Bavikhove toen we van de secretaris vernamen dat we ons moesten klaarmaken voor een trip naar Waals-Brabant”, vertelt ploegverantwoordelijke Stan Cattrijsse.

“We kenden zo goed als geen enkele andere ploeg en dat was best spannend. We werden ingedeeld in een poule met KREG Rotselaar, VC Stabulois (Etalle) en Sporta Brussels Volley. Uiteindelijk hebben we onze drie wedstrijden vrij gemakkelijk gewonnen. Enkel tegen VC Stabulois moesten we één set prijsgeven. Hierdoor hebben we ons ticket voor derde nationale beet.”

Discipline

“Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de club. Slechts enkele spelers hebben ooit op dat niveau gespeeld”, gaat Cattrijsse verder. “Eigenlijk kijk ik er wel naar uit. Ik verwacht dat we nu elke week tegen een degelijke tegenstander zullen uitkomen en daardoor wellicht ook meer geconcentreerd aan elke wedstrijd zullen beginnen.”

“Dit jaar stonden we soms tegenover ploegen van een minder hoog niveau en lieten we ons betrappen op nonchalance. In derde nationale zal ons dit niet mogen overkomen.”

(PDC)