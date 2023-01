Volley Bredene C ontvangt leider Rembert Torhout D: “We zullen ons niet zomaar gewonnen geven”

Na zeven nederlagen op rij is het voor de jongens van Volley Bredene C ongeduldig wachten op een nieuwe overwinning. Die zal er komend weekend wellicht niet komen, want zaterdag komt de ongenaakbare leider Rembert Torhout D naar sportcentrum Ter Polder.

“Het wordt een ongelijke strijd”, glimlacht coach Kris Plovie (38). “Rembert Torhout is topklasse wat de jeugdopleiding betreft. Een team dat na vijftien wedstrijden nog geen enkele keer verloor, is te sterk voor deze reeks. Het zijn net als mijn spelers allemaal jonge gasten, maar ze trainen ongetwijfeld vaker en harder. Een bewijs dat de combinatie van talent en hard werken meestal loont. Mijn jongens zullen zaterdag opkijken naar de tegenstrever, maar ik ben er zeker van dat ze het beste van zichzelf zullen geven. Ze zullen zich niet zomaar gewonnen geven. Ik wil tegen de ongenaakbare leider veel inzet en vechtlust zien.”

In het tussenseizoen besliste het bestuur van de kustploeg om een derde herenteam tussen de lijnen te brengen. “Ik sta nog altijd helemaal achter deze beslissing. De meeste jongens zijn ouder dan zeventien en een U19-competitie is er niet. De club wou deze jongens nog de kans bieden om hun favoriete hobby te blijven beoefenen”, gaat Kris Plovie verder. “Het is jammer dat ik als coach weinig wisselmogelijkheden heb, want door studies of andere verplichtingen zijn er vaak amper genoeg spelers om de wedstrijden te betwisten. Ook op training kan ik zelden wedstrijdsituaties inoefenen door een gebrek aan spelers. Gelukkig blijft de sfeer opperbest en amuseert iedereen zich. Winnen of verliezen maakt eigenlijk weinig uit voor mijn jongens. Zolang ze zich maar amuseren, is er geen probleem.”

Spelplezier

Zelf vindt Kris Plovie het nog steeds leuk om een ploeg te coachen. “Uiteraard zou ik liever vaker eens winnen, maar ook voor mij blijft spelplezier het belangrijkste. Volleybal is mijn leven en Volley Bredene is de club van mijn hart”,geeft Kris Plovie nog mee. (PDC)

Zaterdag 21 januari om 16.30 uur Volley Bredene C – Rembert Torhout D.