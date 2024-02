Volley Bredene B kan zich geen misstap meer permitteren: “Stress onder controle houden”

Het zag er lange tijd naar uit dat de heren van Volley Bredene B met de vingers in de neus de titel in Promo 3 zouden binnenhalen. Sinds het verlies van vorig weekend op het veld van VC Ruiselede B blijft van deze zekerheid echter niet veel meer over. In de resterende zeven wedstrijden mag het team van coach Maxim Clarysse geen steken meer laten vallen.

“VC Ruiselede is ons zwarte beest”, opent kapitein Jonas Decock (22). “Voor aanvang van het seizoen hadden we wel verwacht dat we bovenaan in de rangschikking zouden meedraaien, maar dat we vanaf de eerste wedstrijd de koppositie zouden bekleden, had niemand zien aankomen. Promotie is ons doel en dat is na de nederlaag van vorig weekend niet veranderd. VC Oudenburg-Gistel komt nu wel heel dichtbij, maar die ploeg wil niet promoveren. Dat is een geruststelling, maar we zouden toch heel graag die titel pakken”, zegt Jonas.

“Onze ploeg heeft alle troeven om in een hogere reeks te spelen. Ons spel is de voorbije jaren veel matuurder geworden en als we al eens een set verliezen, gaan de kopjes niet meer onmiddellijk naar beneden. De meeste spelers spelen al heel lang samen en kennen elkaar heel goed. Dat is uiteraard een groot voordeel. Enkele jongens koesteren de ambitie om ooit door te stoten naar het A-team, maar voor de meesten is plezier beleven het belangrijkste.”

De komende weken staan de jongens van Volley Bredene B in eigen huis tegenover haalbare tegenstanders. “We mogen ons zeker niet mispakken aan de klassering van die ploegen. Elke overwinning is een stap dichter bij onze ultieme betrachting, maar de promotie en zeker de titel zijn nog niet binnen. Het wordt zaak om de stress wat onder controle te houden. Iedereen wil winnen tegen de leider en dat zorgt voor wat bijkomende spanning. Wij moeten de komende weken niet te veel bezig zijn met die titel en gefocust aan elke wedstrijd beginnen. Een misstap zoals vorig weekend in Ruiselede kunnen we ons niet meer permitteren. Ik ben er zeker van dat onze coach ons wel bij de les zal houden”, besluit Jonas Decock.

Zaterdag 3 februari om 14.30 uur: Volley Bredene B – Volley Heuvelland.