Volley Bredene A wil heenronde in schoonheid afsluiten: “Winst zou mooi nieuwjaarscadeau zijn”

Eén speeldag voor het einde van de heenronde staan de heren van Volley Bredene A op een achtste plaats met amper drie punten meer dan de voorlaatste. Na een moeilijke start vonden de jongens van coach Patrick Clarysse een tweede adem, maar de voorbije weken moesten ze telkens het onderspit delven tegen ploegen uit de subtop. Zaterdag staat de West-Vlaamse derby tegen Knack Roeselare C op het programma, een match waar alle kustjongens naar uitkijken.

“Door blessures van enkele belangrijke spelers kenden we een heel moeilijk begin van de competitie”, opent middenman Jonas Flour (21). “Nu zijn die jongens terug, maar zijn enkele andere basisspelers geblesseerd. Daardoor hebben we nog nooit met dezelfde ploeg kunnen aantreden en dat is een serieus nadeel. We beschikken nochtans over een team dat het niveau van deze reeks aankan. Enkele uitzonderingen als Caruur Gent en VC Kalken niet te na gesproken, zijn de meeste ploegen aan elkaar gewaagd.”

Rood aangekruist

Voor Jonas Flour, die een hele tijd sukkelde met vervelende rug- en knieblessures, is de wedstrijd van komend weekend de belangrijkste van het seizoen. “Ik ben niet de enige van de ploeg die deze partij rood heeft aangekruist in zijn agenda. In het verleden was Knack C altijd ons zwarte beest. Vorig seizoen in Promo 1 was het een sterk geheel waartegen we niet konden winnen. Enkele jongens van de ploeg zijn vertrokken, maar het blijft ongetwijfeld een te duchten tegenstander.”

De student handelswetenschappen is zo goed als zeker dat de kwaliteiten van de ploeg beter uit de verf zullen komen in de terugronde. “Onze aanpassingsperiode is achter de rug en we zijn nu vertrouwd met het niveau van de reeks. Ik twijfel er niet aan dat we na de onderbreking ook regelmatiger zullen presteren. Maar eerst wil ik graag nog eens knallen tegen Knack Roeselare. Dat zou pas een mooi en vroeg nieuwjaarscadeau zijn”, besluit Jonas Flour. (PDC)

Zaterdag 10 december om 15.30 uur: Knack Roeselare C – Volley Bredene A