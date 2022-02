“Volgend seizoen mogen we zeker nog hoger mikken”

Met een twaalf op twaalf is Beaphar Poperinge B de top vijf van het klassement in reeks Promo 3B binnengedrongen. Voor de 18-jarige Clara D’Hondt is het al het vierde seizoen bij Beaphar B.

De aarzelende seizoensstart van Beaphar Poperinge B is ondertussen al lang verleden tijd. De ploeg lijkt volledig onder stoom te zijn gekomen. “Het loopt inderdaad een stuk beter dan in de eerste wedstrijden”, beaamt passeur Clara D’Hondt. “Het mooiste voorbeeld is onze vlotte 3-0-overwinning van vorig weekend tegen Pervol Ruiselede B. Een ploeg waar we in de heenronde nog met 3-2 van verloren.

We zijn als ploeg gegroeid en dat vertaalt zich nu in de resultaten. Waar we vóór Nieuwjaar nog te veel foutjes maakten, dwingen we nu de tegenstander om in de fout te gaan. We spelen nu zondag thuis tegen AVC Harelbeke, waar we in de heenronde nog met 1-3 van gingen winnen. We hoeden ons voor onderschatting, maar met minder dan de drie punten zullen we alvast niet tevreden zijn.”

Titelfeestjes

Clara D’Hondt is tevreden met de huidige vijfde plaats in de stand, al mag er volgend seizoen misschien wel hoger gemikt worden. “Door onze slechte start hebben we nu niet echt nog klassementsambities”, gaat de Watouse verder. “De derde plaats ligt nog binnen ons bereik en dat zou al heel mooi zijn. Als we volgend seizoen van bij de start ons niveau van nu halen, mogen we zeker ook op de top drie mikken.”

“Ik ga al eens kijken naar de A-ploeg en daar merk je dat het niveau nog een stuk hoger ligt. Natuurlijk zou het leuk zijn om eens van dat niveau te kunnen proeven. Wel zou ik het zeker niet erg vinden om nog vele jaren bij onze B-ploeg te blijven. De sfeer is hier echt top, net zoals binnen de hele club.”

“Met onze A-en D-ploeg die op de titel lijken af te stevenen, mogen we ons trouwens nog aan enkele feestjes verwachten. Of het dan volgend seizoen onze beurt is? Dat zou een droom zijn”, besluit Clara.

(TVI)