Vlamvo Vlamertinge begint in tweede nationale: “Zolang lichaam niet tegenpruttelt, blijft de motivatie intact”

Voor Vlamvo Vlamertinge wacht na de promotie van vorig seizoen een nieuw avontuur in tweede nationale. Kapitein en boegbeeld Sara Van Exem laat haar licht schijnen op het nieuwe volleybalseizoen. “De voorbereiding verliep met veel ups en downs.”

Vlamvo Vlamertinge liet nog geen overtuigende indruk na in de voorbereidingsfase op het nieuwe seizoen. “Er is inderdaad in alle onderdelen van ons spel nog werk aan de winkel”, geeft kapitein Sara Van Exem toe. “Er is niet echt een aanwijsbare reden want we eindigden het vorige seizoen op een heel hoog niveau.”

Zware verplaatsing

Vlamvo begint het seizoen met een verplaatsing naar het Oost-Vlaamse Nidak Nieuwkerken. Eén van de vele nobele onbekenden in deze nieuwe reeks. “We wonnen in de voorbereiding wel tegen reeksgenoot Hellvoc Hemiksem-Schelle, maar daar knopen we best niet te veel conclusies aan vast. Beginnen met een verre en zware verplaatsing op zondag is verre van ideaal, maar als we in Nieuwkerken minstens een punt kunnen halen, zou ons dat wel vertrouwen geven naar de komende matchen toe. We willen vooral vermijden om een droge 3-0 te moeten slikken.”

Tweeling

De 34-jarige Sara Van Exem is sinds jaar en dag de kapitein en sterkhouder bij de A-ploeg van Vlamvo. “Zolang mijn lichaam niet al te veel tegenpruttelt kunnen ze op mij rekenen. Natuurlijk voel je wel hier en daar wat pijntjes opduiken en recupereer ik niet meer zo snel als vroeger van een intense match. Maar laat het duidelijk zijn, de motivatie is nog volledig intact. Met een speciale vermelding voor mijn partner Birgit, die tijdens mijn talrijke afwezigheden de zorg voor onze tweeling op zich neemt en die tot dusver altijd begripvol blijft (lacht).”

Zondag 18 september om 18 uur: Nidak Nieuwkerken – Vlamvo Vlamertinge.