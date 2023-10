Vlamvo Vlamertinge B: “Onze ambitie blijft de middenmoot”

De B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge kan zaterdag in de thuismatch tegen VKT Torhout de geslaagde competitiestart extra in de verf zetten. De 17-jarige Heleen Vandoorne kwam over van Sportiva Langemark en draait vlot mee in de basis van haar nieuwe ploeg.

De uitmatch van vorig weekend bij Tievolley Tielt werd door Vlamvo Vlamertinge B na een ware spektakelmatch met het kleinste verschil gewonnen. Zaterdag kan tegen VKt Torhout C de derde zege op vier wedstrijden geboekt worden. “We gaven een 0-2-voorsprong in sets ei zo na nog uit handen, maar dankzij onze vechtlust trokken we de tiebreak alsnog naar ons toe”, geniet Heleen Vandoorne nog na. “Tegen Torhout krijgen we zaterdag de kans om een verlengstuk te breien aan onze knappe competitiestart en als we het hoge niveau van vorig weekend over de volledige match kunnen aanhouden, heb ik er alle vertrouwen in dat we de drie punten kunnen thuishouden. Onze ambitie is en blijft om in de middenmoot van het klassement mee te draaien. En als we nog wat constanter kunnen zijn, mogen we misschien wel hoger mikken.”

Lea Debouck

Receptiehoek Heleen Vandoorne kwam haar volledige volleyballoopbaan uit voor Sportiva Langemark, maar besliste dit seizoen om de overstap naar Vlamvo Vlamertinge te maken, waar ze haar beste vriendin Lea Debouck terugvindt. “Ik moet toegeven dat de overtuigingskracht van Lea wel een rol gespeeld heeft in mijn keuze”, lacht de Langemarkse. “We speelden nooit eerder samen in de ploeg en om dat nu wel te doen, maakt het extra leuk. Tegelijk zakte Sportiva jammer genoeg naar Promo 2 en ik wilde absoluut in deze reeks blijven volleyballen. Samen met Lea, Zana Callens en Lotte Desloovere mag ik op dinsdag bovendien meetrainen met de A-ploeg van Vlamvo, een uitgelezen kans om mij nog verder te ontwikkelen. Dat is dan wel als libero, ik weet dat ik op hoger niveau heel wat centimeters te kort kom om als receptiehoek te spelen.” (lacht) (TVI)

Zaterdag 7 oktober om 16.15 uur: Vlamvo Vlamertinge B – VKt Torhout C.