Vlamvo Vlamertinge B heeft vertrouwen: “Ook tegen Avelgem zeker niet kansloos”

De motor van Vlamvo Vlamertinge B begint onder impuls van coach Kris Debouck, die rond Nieuwjaar overnam, stilaan op toerental te komen. Lotte Desloovere en ploegmaats ontvangen zaterdag met een negen op negen en veel vertrouwen Kerdavo Avelgem, tweede in de stand.

Dat Vlamvo Vlamertinge B de goede vorm te pakken heeft, bewezen overwinningen tegen Sportiva Langemark, VT Brugge en Bevo Roeselare C. Zaterdag wacht een pittige test met de thuismatch tegen titelkandidaat Kerdavo Avelgem. “Onder een nieuwe coach is het altijd eerst wat zoeken, maar ondertussen plukken we de vruchten van ons nieuwe systeem”, verduidelijkt receptiehoekspeelster Lotte Desloovere.

“De onderlinge communicatie is weer veel positiever en we laten ook het hoofd niet meer snel hangen als het even wat minder loopt. Tegen Avelgem starten we zaterdag als absolute underdog maar dat kan net in ons voordeel spelen. De druk ligt bij de bezoekers, wij kunnen vrijuit volleyballen en vol voor de stunt gaan. In Avelgem pakten wij bovendien een setje, wat betekent dat we zeker niet kansloos zijn.”

Hoger tempo

De 20-jarige Lotte Desloovere promoveerde vorig seizoen met Vlamvo B naar Promo 1. Met een plaats in de middenmoot kan er al volop gebouwd worden naar volgend seizoen. “Kris Debouck blijft ook volgend seizoen onze coach, dat kan alleen maar positief zijn voor onze ontwikkeling. Dat we zeker in deze reeks blijven, is ook een opsteker. Het tempo ligt veel hoger en voor mij is het met de sterkere tegenstanders ook veel leuker volleyballen. Bij Vlamvo is er altijd de mogelijkheid om door te schuiven naar een hoger niveau. Als die kans zich voordoet zou ik ze met beide handen grijpen.” (TVI)

Zaterdag 18 maart om 16.15 uur: Vlamvo Vlamertinge B-Kerdavo Avelgem.