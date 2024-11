Vlamvo Vlamertinge B draait mee in de top drie

In Promo 1 ging Vlamvo Vlamertinge vorig weekend met 1-3 winnen op bezoek bij VKT Torhout C. Na zeven wedstrijden prijken de Vlamertingse dames op een gedeelde derde plaats met elf punten. Zondag gaat Vlamvo B in het kader van de West-Vlaamse beker op bezoek bij reeksgenoot Davo Wevelgem A. Bovenaan zien we Iona Verlinde, Elina Delbeke, Elise De Ponthière, Anna Depinois, Lana Goethals, Ebel Van Mullem en coach Kris Debouck. Onderaan: Merel Igodt, Heleen Vandoorne, Renée Vervaet, Leonore Vanhoutte en Amber Crombez. (foto EF)