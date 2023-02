Vlamvo kan mits winst naar top vijf lonken: “We maken ons op voor een thriller tegen Gooik”

Met de indrukwekkende tien op twaalf na Nieuwjaar is er van degradatiezorgen bij Vlamvo Vlamertinge A allang geen sprake meer. Als er dit weekend gewonnen wordt van Govok Gooik, komt zelfs een plaats in de top vijf binnen handbereik. Het wordt een thriller, denkt middenspeelster Laura Clarysse.

Met vlotte zeges tegen Nivak Nieuwkerken, Borsbeke-Herzele en Kruikenburg Ternat, én een nipte nederlaag tegen titelkandidaat VKt Torhout, bewijst Vlamvo Vlamertinge dé ploeg in vorm te zijn. De benarde situatie waarin Laura Clarysse en ploegmaats zich eind november bevonden is definitief verleden tijd. Meer nog, als er in Gooik gewonnen wordt, duikt Vlamvo de top vijf in.

“De matchen tegen Govok Gooik zijn steevast spannende vijfsetters. We lijken ons dus weer te mogen opmaken voor een thriller”, lacht middenspeelster Laura Clarysse (24). “De Vlaams-Brabanders beschikken over een ervaren ploeg, zonder echte uitblinkers maar ook met weinig of geen zwakke punten. We zullen dus vol aan de bak moeten. Het is een verre en lastige verplaatsing.”

“Na de heenronde hadden we niet verwacht dat we nog voor de top vijf zouden strijden. We waren vooral bezig met het vermijden van de degradatiestrijd. Dat we nu zonder de druk kunnen volleyballen, maakt het grote verschil. We spelen veel relaxter, en ook de communicatie onderling is veel positiever. We hopen alvast ook na het weekend nog te kunnen zeggen dat we dé ploeg in vorm zijn (lacht).”

Duimblessure

Laura Clarysse maakte drie jaar geleden de overstap van VDK Gent naar het volleybal in de nationale reeksen bij Vlamvo Vlamertinge. Dit seizoen is de Lendeleedse uitgegroeid tot een vaste waarde in de basisploeg.

“Het was een heel grote stap, maar ik heb mij hier goed kunnen ontwikkelen. Vorig weekend stond ik door een vervelende duimblessure aan de zijlijn, maar ik hoop zaterdag voldoende hersteld te zijn om tegen Gooik weer aan te knopen met mijn niveau van de voorbije weken. Of ik ook volgend seizoen bij Vlamvo blijf? Daarover heb ik zelfs niet moeten nadenken. We bewijzen dat we tweede nationale waard zijn, en ik kijk ernaar uit om komend seizoen met de ploeg nog sterker voor de dag te komen.” (TVI)

Zaterdag 25 februari om 20.30 uur: Govok Gooik Vlamvo Vlamertinge A