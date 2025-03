Vlamvo A speelt halve finale van beker in Waregem

Vlamvo Vlamertinge A won vorig weekend in eigen huis met 3-1 van Forza Evo Volley Oudenaarde Dames A en staat daarmee vijfde. Komend weekend spelen de Vlamertingse dames de halve finale van de West-Vlaamse beker nationaal. Om een finaleplaats te behalen moeten ze voorbij Waregem, dat een reeks lager speelt. “We zullen op onze hoede moeten zijn, want Waregem kon in de vorige ronde winnen van Bissegem, dat in nationale 1 speelt”, weet Els Logie, jeugdtrainster en bestuurslid. Ook nu wordt de match in Sporthal De Treffer afgewerkt. “Ze hebben een grote thuisaanhang en ik verwacht een moeilijke wedstrijd. De laatste weken loop het ook iets stroever bij ons, dus een hapklare brok wordt het absoluut niet. Er spelen ook nog enkele jeugdploegen hun halve finale, net als de voorbije jaren. We hopen tijdens het paasweekend enkele Vlamvo-ploegen in actie te mogen zien tijdens de finales.”

Intussen is Vlamvo Vlamertinge al volop bezig met de uitbouw van de ploegen voor volgend seizoen. Bij de eerste drie ploegen zullen er hoogstwaarschijnlijk drie nieuwe trainers aan het roer komen. “Frederik Carrein stopt bij de A-ploeg en daar hebben we met Steven Wyns al een vervanger kunnen aanstellen. Steven komt uit de regio van Antwerpen, maar verhuisde recent naar de kust. We kwamen hem op het spoor via een zoekertje op Facebook. Hij kwam al enkele keren kijken en werkt graag met jeugd. Bij de B-ploeg is het nog onduidelijk wat Kris Debouck zal doen volgend seizoen. Leen Corneillie verlaat de C-ploeg en gaat bij Soncotra Poperinge in Promo 2 aan de slag. Leen blijft wel verbonden aan Vlamvo via de jeugdwerking. We zoeken ook nog nieuwe speelsters voor onze A-ploeg, want daar zijn er enkele speelsters die na dit seizoen stoppen. Bovendien is het ook nog afwachten voor de tweede en derde ploeg of ze allebei in Promo 1 blijven. Als dat lukt, dan zou dat een unicum zijn.” (API)

Zondag 9 maart om 19 uur: Damesvolley Waregem A Vlamvo Vlamertinge A.