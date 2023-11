Vlamvo A kan nog steeds perfect rapport voorleggen

Tegen CapitalatWork BAO Tchalou Volley won Vlamvo Vlamertinge A al voor de zevende keer op rij. Zaterdag gaat de ploeg van coach Kris Van Boxelaer op zoek naar een nieuwe zege, thuis tegen Nidak Nieuwkerken A. Zeven zeges, telkens met 3-0 of 3-1. “Het zorgt voor een perfect rapport”, glundert Kris Van Boxelaer. “Het is een straffe reeks. Vorig jaar betaalden we nog leergeld om ons aan te passen aan tweede nationale. Er wordt sneller gespeeld en hoger gesprongen. Veel speelsters zetten grote stappen vooruit en verder hebben we ons gericht kunnen versterken met enkele toppers. Het zorgt voor een uitstekende balans in onze kern. Ik merk ook een andere mentaliteit en de speelsters komen graag en goed trainen. Ook de kotstudenten pendelen met plezier tijdens de week. Goed trainen is het begin van alles. Wat je in de week doet, werpt zijn vruchten af in het weekend.”

Beste match

De coach is trots over de prestatie van zijn ploeg in Tchalou. “De beste match van mijn ploeg sinds ik hier aan de slag ben. In de tweede set versterkte Tchalou zich met een libero en receptiehoek uit Liga A. In alle andere matchen speelden zij nochtans niet mee. Uiteindelijk konden we met 0-3 winnen. Zaterdag komt Nidak Nieuwkerken op bezoek. Zij wisten een set af te snoepen van Limal, dat ook nog ongeslagen is. We zijn op onze hoede, maar gaan vol voor een acht op acht. We zijn compleet zaterdag. Voor mij is het een speciale match want ik ben afkomstig van Sint-Niklaas. De sporthal van Nidak ligt op enkele kilometers van waar ik vroeger woonde.”

Tweestrijd

Het lijkt voorlopig een tweestrijd te worden met Limal-Ottignies. “We blazen nog niet te hoog van de toren. Het is elke week knokken en de examenperiode komt er nog aan. Veel jonge speelsters zullen examens moeten afleggen. Bij ons is het niet van moeten. Ik zag Limal al aan het werk en het is een heel sterke ploeg. We treffen hen op de laatste speeldag van de heen -en terugronde”, aldus de 61-jarige Koksijdenaar, die zelfstandig houtskeletbouwer is. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij Vlamvo A. (API)

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: Vlamvo Vlamertinge A Nidak Nieuwkerken A.