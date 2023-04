VKt Torhout moet voorbij Rembert C om kampioen te worden in Promo 2: “Degelijke ploeg met goeie spelers”

Zaterdag kunnen de heren van VKt Torhout een schitterend seizoen bekronen met een oververdiende titel en promotie naar de hoogste provinciale reeks. Hiervoor moeten ze de stadsgenoten van Rembert C opzij zetten. Een wedstrijd waar alle Torhoutse volleyballiefhebbers naar uitkijken.

“We zijn aan een fantastisch seizoen bezig”, opent coach Erik Deseure (59). “Geen enkele nederlaag in competitieverband en een bekerfinale. Niemand had dit voor aanvang van het seizoen durven dromen. We hebben een heel degelijke ploeg zonder supertalenten, maar met heel veel goeie spelers. Ouderdomsdeken Bram Cafmeyer is een topper en blijft heel belangrijk voor de ploeg, maar eigenlijk zijn het allemaal jongens die best goed kunnen volleyballen. Daarnaast is het vooral een bende vrienden die het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden”, gaat Deseure verder. “Onze vrouwen vormen ook een toffe bende en maken samen heel veel plezier. Ook dat is belangrijk om een hechte groep te vormen. Deze optimale groepssfeer is zonder twijfel één van de hoekstenen van ons succesvol seizoen. Op het veld vechten de jongens voor elkaar en groeien de automatismen nog elke match. Ik verwacht niet dat de titel ons zaterdag nog zal ontglippen, maar we onderschatten onze buren zeker niet. Het wordt een toffe wedstrijd, want er spelen bij ons verschillende jongens die hun jeugdopleiding genoten bij Rembert.”

Erik Deseure is ervan overtuigd dat de sjampetters volgend seizoen vlot kunnen meedraaien in de middenmoot van Promo 1. “We hadden eigenlijk nooit mogen degraderen, maar misschien was het niet slecht om de ploeg terug eens op te bouwen. In het beruchte covidseizoen hadden we een nijpend tekort aan spelers, maar dat probleem is van de baan.”

Assistent

“Verschillende jonge spelers zijn erbij gekomen en hierdoor heb ik heel wat meer wisselmogelijkheden. Ook de aanwezigheid op training is heel groot, waardoor we verschillende spelsituaties kunnen oefenen.” In tegenstelling tot enkele seizoenen geleden is de toekomst van de herenploeg van VKt Torhout verzekerd. “We hebben even getwijfeld over het voorbestaan, maar die zorgen zijn van de baan. We vormen een toffe bende en dat zien andere spelers ook, waardoor ze geïnteresseerd zijn bij de sjampetters te komen volleyballen. Ik zal binnenkort een punt zetten achter mijn engagement als coach. Ik geef met plezier de fakkel door aan Jelle Vandenbulcke, die het voorbije seizoen al een tiental wedstrijden coachte. Ik word zijn assistent. Jelle doet het voortreffelijk en zal samen met mij en Bram Cafmeyer de ploeg perfect omkaderen.” (PDC)

Zaterdag 22 april om 20.30 uur: VKt Torhout – Rembert Torhout C.