VKt Torhout is nog steeds ongeslagen in Promo 2: “Deugddoend na onze pijnlijke degradatie”

De heren van VKt Torhout hebben ook vorig weekend geen steek laten vallen in de streekderby tegen Wivo Wingene. Hierdoor behalen de sjampetters hun twaalfde overwinning op een rij. In de rangschikking van Promo 2 staan ze op de tweede plaats op amper één punt van leider AVC Harelbeke.

“Na onze pijnlijke degradatie uit Promo 1 is het leuk om dit seizoen heel veel te mogen juichen”, vertelt kapitein en ouderdomsdeken Bram Cafmeyer (48) enthousiast. “Door de komst van enkele talentvolle jonge spelers, die overkwamen van Apollo Koekelare en Rembert, onderging onze ploeg een soort metamorfose. Daarnaast zijn ook enkele jongere spelers, die al langer bij ons spelen, duidelijk gegroeid en rijper geworden. Al deze jonge spelers zijn belangrijk om de ploeg te dragen en stimuleren de anciens om boven zichzelf uit te stijgen.”

“Doordat we tolerant zijn en begrip hebben wanneer jonge spelers soms een training moeten overslaan wegens examens of professionele verplichtingen, blijven we een aantrekkelijke club voor deze jongens. Het seizoen is nog lang, maar we willen heel graag onze plaats in Promo 1 terug innemen. In een recente oefenwedstrijd tegen Citivo Gits hebben we bewezen dat we het niveau zeker aankunnen. Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar we hebben in de voorbije maanden al voldoende aangetoond dat we een stevig geheel vormen. Aanvallend kunnen we zeker onze man staan in een hogere reeks, maar verdedigend zijn er nog zaken die kunnen verbeteren. We moeten er in de resterende wedstrijden werk van maken om de bal beter bij de spelverdeler te krijgen. Het besef dat elke bal die we verdedigen, de eerste schakel is van een nieuwe aanval, moet nog meer doordringen bij alle spelers”, weet Cafmeyer.

Promotie?

Zelfs na een hele reeks wedstrijden zonder nederlaag wil de spelverdeler van de sjampetters nog niet spreken over promotie. “We doen het ook heel goed in de bekercompetitie en kunnen misschien profiteren van onze gunstige loting om door te stoten tot in de finale. Kampioen spelen is ook een doel, maar de competitie duurt nog lang en er kan nog van alles gebeuren. Hopelijk is de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Rembert niet bepalend voor het behalen van de titel of promotie.”

Kapitein Bram Cafmeyer blijft hoe dan ook nog even doorgaan. “Ik ben de nestor van het team, maar ik amuseer me nog steeds enorm. Samen met Jelle Vandenbulcke coach ik het team en neem ik één training voor mijn rekening. Op het veld help en begeleid ik zoveel mogelijk de jonge spelers.” (PDC)