VKt Torhout C wil heenronde graag afsluiten zonder nederlaag: “Het wordt een sleutelwedstrijd”

Eén wedstrijd voor de winterstop staat het C-team van VKt Torhout nog steeds ongeslagen aan de leiding in Promo 2 B. Op twee punten volgt Tievolley Tielt A dat slechts één keer met het kleinste verschil verloor van Vosta Staden. Komend weekend staat een confrontatie tussen beide toppers op het programma.

“Dat we alle wedstrijden zouden winnen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht”, opent spelverdeelster Karo Margo (20). “We hebben een jonge en enthousiaste ploeg en trekken de lijn van vorig seizoen door. Toen waren heel wat speelsters nieuw en kwamen we iets te kort om de top te spelen, maar dit jaar lukt het aardig. De groep werd enkel aangevuld met twee talentvolle meisjes die overkwamen uit de jeugdreeksen. Samen met de iets oudere en ervaren speelsters vormen we nu een stevig geheel.”

De resultaten van het team van coach Elke Coens mogen stilaan toch wel als uitzonderlijk gecatalogeerd worden. In tien wedstrijden werden amper drie sets prijsgegeven en sets waarbij de tegenstander amper vijftien punten scoort, zijn geen uitzondering. “Ons jeugdig enthousiasme is onze sterkte”, gaat Karo Margo verder. Toch moet ik toegeven dat de reeks minder sterk is dan vorig seizoen. Nogal wat ploegen zijn overgekomen uit Promo 3 en dat merk je toch wel. In sommige wedstrijden ontbreekt het aan spanning en daardoor verliezen we als ploeg soms de focus op het spel. Dat zal zaterdag in Tielt wellicht niet het geval zijn, want er staat een heel sterk team aan de overkant van het net. Het wordt zonder twijfel een sleutelwedstrijd. Bij winst vergroten we de kloof en kunnen we na de winterstop met een gerust gevoel aan de terugronde beginnen. We zullen er hoe dan ook voluit voor gaan, maar het wordt een zware opdracht.”

In sommige wedstrijden ontbreekt het aan spanning en daardoor verliezen we soms de focus

Hoger niveau

De studente marketing geeft eerlijk toe dat ze graag een stapje hoger wil spelen. “Ik heb enkele jaren geleden met VKt A al in tweede divisie gespeeld en dat smaakt naar meer. Ik amuseer me nu heel erg en sta altijd in de basis, maar het kriebelt toch een beetje om terug op een hoger niveau aan de slag te gaan. Na zo’n schitterende reeks van tien overwinningen op een rij zou het jammer zijn, mocht promotie ons nog ontsnappen”, zegt Karo.

“De wedstrijd tegen Tievolley Tielt is uiterst belangrijk, maar het seizoen is nog lang en de buit is zeker nog niet binnen. De heenronde afsluiten zonder nederlaag is op korte termijn ons belangrijkste doel. Daarvoor moeten we zaterdag echter winnen in Tielt”, besluit een vastberaden Karo Margo. (PDC)

Zaterdag 10 december om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – VKt Torhout C.