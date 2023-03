VKt Torhout C verliest cruciale wedstrijd in spannende titelstrijd: “We hebben het nu niet meer in eigen handen”

De wedstrijd van vorig weekend tegen Tievolley Tielt stond in de agenda van de speelsters en de coach van VKt Torhout C al wekenlang rood aangekruist. Dat zou de partij worden die de kampioen in Promo 2 B zou aanduiden. Iedereen wist dat het een dubbeltje op zijn kant zou worden, want beide ploegen zijn sterk aan elkaar gewaagd. Het werd een uitermate spannende tweestrijd, maar het team van coach Elke Coens moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Tievolley Tielt: 1-3.

“We wisten dat we zelf de klus moesten klaren, maar het is niet gelukt”, opent een tevreden, maar uiteraard ontgoochelde coach. “We weten al enkele weken dat het een heel belangrijke wedstrijd zou worden. Het is normaal dat iedereen wat nerveus was, maar ik ben niettemin heel tevreden over wat mijn speelsters dit seizoen al presteerden. Eigenlijk had ik niet verwacht wat we het zo goed zouden doen. Voor aanvang van het seizoen had ik immers geen idee van de sterkte van de reeks.”

Titelstrijd

De titelstrijd is echter nog niet helemaal gestreden, want Tielt moet na de paasvakantie op bezoek bij Packo Zedelgem. Misschien kunnen de meisjes uit de buurgemeente de ploeg van Elke Coens een handje helpen door de leider enkele punten af te snoepen.

“We hebben ons lot niet meer in eigen handen en dat is uiteraard heel jammer. Enkel de kampioen is zeker van promotie. Als er in Promo 1 een of meerdere ploegen stoppen, komen we wel nog in aanmerking om te stijgen.”

Ambitie gegroeid

Lente Thant (14) is een van de beloftespeelsters van VKt C die graag een reeks hoger wil spelen. Onder de vleugels van haar tante Elke Coens maakt ze veel progressie en wil ze dolgraag kampioen worden.

“Omdat we dit seizoen wedstrijden bleven winnen, is stilaan bij iedereen de ambitie gegroeid om kampioen te spelen. Het is jammer dat we in de beslissende titelwedstrijd aan het kortste eind trokken. Promoveren zou nochtans goed zijn voor de progressie van de speelsters. Heel wat meisjes kunnen immers het niveau van een hogere reeks aan.”

Herschikking B- en C-team

Volgend seizoen plant het bestuur van VKt Torhout een herschikking van de samenstelling van het B-team en de C-ploeg. “Omdat de ploegen door elkaar gehaald worden, zal ik volgend seizoen sowieso in Promo 1 mogen aantreden”, aldus Lente Thant.

“Ik wil graag het maximale bereiken als volleybalster. Voor andere hobby’s heb ik geen tijd en ruimte. Hopelijk slagen we er alsnog in om te promoveren, want twee ploegen van VKt in Promo 1 zou fantastisch zijn.” (PDC)