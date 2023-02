VKt Torhout A staat voor belangrijk drieluik: “We zijn constanter geworden en voelen elkaar beter aan”

De dames van VKt Torhout blijven het goed doen in tweede nationale en staan na veertien wedstrijden op een mooie tweede plaats op amper drie punten van leider Sint-Antonius Zoersel. Zaterdag wacht de ploeg van coach Wim Vertenten een belangrijke wedstrijd tegen het derde gerangschikte Hemiksem-Schelle.

“Het verrast me eerlijk gezegd een beetje dat we na een eerder moeilijk seizoensbegin vlot meedraaien bovenaan in de rangschikking”, vertelt middenspeelster Febe Gardeyn. “In tegenstelling tot vorig seizoen winnen we wel de wedstrijden tegen ploegen die we aankunnen. We zijn constanter geworden omdat we beter op elkaar ingespeeld zijn dan vorig jaar. We voelen elkaar beter aan en dat vertaalt zich in onze prestaties op het veld.”

Stevige middenmoter

“We schieten wat tekort om echt voor de top te spelen”, geeft de studente sociologie eerlijk toe. “We zijn een stevige middenmoter en liggen niet wakker van de rangschikking. Het is mooi meegenomen dat we tweede staan, maar het is geen doel op zich om deze plaats te behouden tot het einde van de competitie.”

“Er staan immers nog heel wat moeilijke wedstrijden op ons programma. Veel zal afhangen van onze prestaties in de komende weken. Er wacht ons een belangrijk drieluik tegen ploegen die net onder ons staan. Als we die wedstrijden tot een goed einde brengen, zie ik ons wel in de top drie eindigen.”

Over haar toekomst blijft de Oostkampse eerder vaag. “Er zijn volop gesprekken aan de gang met het clubbestuur, maar veel hangt af van hoe de ploeg er volgend seizoen zal uitzien. Promotie vind ik niet noodzakelijk om langer bij VKt te blijven”, besluit Febe Gardeyn.

(PDC)

Zondag 19 februari om 18 uur: VKt Torhout A –Hellvoc Hemiksem-Schelle A