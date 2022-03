Vierde plaats en provinciale beker nog steeds mogelijk voor dames VKt Torhout: “Stilaan meer continuïteit in ons spel”

De dames van VKt Torhout hebben de twee opeenvolgende nederlagen tegen Limal-Ottignies en Bidavo Bissegem weggespeeld door vorig weekend te winnen op het veld van VC Borsbeke-Herzele. Een opsteker alvorens te beginnen aan de eindfase van de competitie.

“Door alle afgelaste trainingen en wedstrijden is het dit jaar een heel vreemd seizoen”, opent routinier Lindsey Windels (28). “Ook de speelkalender zit nogal vreemd in elkaar. We hebben bijna twee maanden stilgelegen en vorige week moesten we drie wedstrijden in zeven dagen spelen. Ik weet niet of corona er voor iets tussenzit, maar in de heenronde slaagden we er heel moeilijk in om continu te presteren. We zijn er nooit in geslaagd om een reeksje neer te zetten. Er moesten heel wat nieuwe speelsters ingepast worden en dat vergt uiteraard wat tijd. Onze voorbereiding was nochtans veelbelovend, maar in de competitie slagen we er zelden in om een wedstrijd naar onze hand te zetten. We speelden vorige week nochtans enkele goede wedstrijden, maar we konden het niet afmaken”, aldus de opposite van VKt Torhout.

Momenteel staan de dames van coach Wim Vertenten samen met Limal-Ottignies op een gedeelde vierde plaats. Lindsey Windels heeft geen moeite om toe te geven dat deze positie wellicht de hoogst haalbare is.

Progressiemarge

“Het is duidelijk dat een top drie plaats er niet meer in zit. Bij aanvang van de competitie wilde iedereen tekenen voor een plaatsje in de top vijf. Als we die vierde stek kunnen vasthouden, kan je moeilijk spreken van een mislukt seizoen. Ik ben er zeker van dat deze ploeg nog heel wat progressiemarge heeft. Volgend seizoen blijven zo goed als alle speelsters en dat was in het verleden wel eens anders. Als je elk jaar een vijftal nieuwe meisjes moet inpassen, is het moeilijk om automatismen te kweken. Zonder ongelukken zie ik deze ploeg volgend jaar meedoen voor promotie”, denkt Lindsey Windels.

“We hebben ook nog de provinciale beker om wat extra kleur te geven aan ons seizoen. De halve finale tegen Wivo Wingene wordt geen makkie en dat beseffen we maar al te goed. We staan zeker nog niet in de finale. Dan wacht ons Bidavo Bissegem of Bevo Roeselare. We zullen op ons best moeten spelen, als we op paasmaandag die beker in de lucht willen steken.”

Afsluiten in schoonheid

“Bekerwinst zou voor mij ideaal zijn om dit seizoen en ook mijn carrière in schoonheid te eindigen”, gaat Windels verder. “Over enkele maanden hang ik als speelster de sloffen aan de haak. Of het definitief is, weet ik nog niet. Mocht ik de sfeer en de spanning van een wedstrijd heel hard missen, dan is het mogelijk dat ik nog op mijn beslissing terugkom. In mijn hoofd stop ik binnenkort definitief met volleyballen. Hoe mijn hart zal reageren, weet ik niet. Ik wil na al die jaren ook eens genieten van vrije weekends en minder drukke weekdagen. Ik hou niets dan mooie herinneringen over aan de acht jaar bij VKt. Ik heb steeds met ontzettend veel plezier op het veld gestaan”, besluit Lindsey Windels.

Zondag 13 maart om 18 uur: VKt Torhout A – Blaasveld C.