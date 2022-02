VfB Friedrichshafen dolt twee sets met de thuisploeg, maar Knack knokt zich naar bellewinst: “Gevoel is dubbel”

Na een beklijvende Europese partij blijft Knack Roeselare uitzicht houden op de tweede stek in de poule. Dat verliespunt tegen VfB Friedrichshafen (3-2) kan evenwel zwaar doorwegen om als één van de drie beste tweedes een ticket voor de kwartfinale in de Champions League op te eisen.

Vooraf werd er gesteld dat Knack in de drie resterende wedstrijden een negen op negen moest halen. Te beginnen tegen het Duitse Friedrichshafen. Knack was de eerste set ook op de afspraak. De Duitsers konden een vroege 13-9 wel naar 15-15 herleiden, maar bij 20-17 trok Knack door naar 25-20. Een goed gevulde Tomabelhal genoot duidelijk van die eerste deelwinst.

Maar het feest bleef niet duren. In de tweede set waren Böhme en Vicentin niet meer af te stoppen bij de Duitsers. Friedrichshafen dwong met een opgetrokken servicedruk de thuisploeg in de fout en Knack kreeg geen bal meer op de grond. Het was pijnlijk om aan te zien hoe Knack weggespeeld werd met een on-Europese setstand van 10-22 en 14-25.

Enkel Verhanneman

De bezoekers hielden die dominantie de derde set aan en een vroege vijfpuntenachterstand kreeg Knack niet meer gedicht om met 20-25 de verdubbeling te moeten toestaan. Coach Steven Vanmedegael greep in voor de vierde set. Hij hield Tammearu, die er die derde set ingekomen was voor Desmet, in de ploeg en schoof met Verhanneman; Ahyi, die in de derde set Van Schie verving, bleef ook al in de basis en Knack herleefde even. Maar de vroege 7-2 kon niet aangehouden worden. Friedrichshafen nam bij 17-20 optie op de 1-3, maar dan rendeerde het Roeselaarse blok, aanvallend lukte alles en in een zinderende sfeer had Knack acht setballen nodig eer de belle met 31-29 binnen was.

In die eindfase viel Verhanneman met een verzwikte rechterenkel uit. In de belle nam Knack dan die dominerende rol over en van 7-7 serveerde de ingekomen Depovere de bezoekers in verlegenheid, Ahyi scoorde keer op keer en Knack haalde alsnog bellewinst.

Het gevoel is dubbel, want we hadden gerekend op de volle buit

“Je hebt natuurlijk een dubbel gevoel bij deze overwinning, want wij hadden gerekend op de drie wedstrijdpunten om dat ticket voor de kwartfinale alsnog te halen”, geeft assistent-coach Bram Van den hove direct na de wedstrijd mee. “Die openingsset haalden wij een sterk niveau, maar dat konden wij niet aanhouden. Die eerste herneming noteerden wij zelfs 14 rechtstreekse fouten. Dan geef je de wedstrijd uiteraard uit handen. De inbreng van Tammearu en de positieverschuiving van Verhanneman rendeerden in de vierde set, nadat de Duitsers twee sets domineerden. Positief is dan wel dat wij die vierde beurt, wanneer de bezoekers de zege voor het grijpen hadden, toch nog terugvochten om de beslissende set dan te domineren.”

“Ik heb die vijf slopende sets fysiek kunnen rondmaken, wat een pluspunt is voor mij na een moeilijke periode”, analyseert spelverdeler Stijn D’Hulst. “Wij konden die tweede beurt ons niveau niet aanhouden en kregen het twee sets lastig om weer in de match te komen. Twee keer een vijfsetter die wij winnen, het illustreert toch dat beide teams sterk aan elkaar gewaagd zijn. Dat wij die belle nog winnen zonder Verhanneman illustreert dat wij kunnen terugknokken.”

Frustraties

Directeur Dirk Specenier beleefde niet echt zijn leukste avond, zegt hijzelf. “Bij die 10-22 de tweede set raakte ik gefrustreerd. Dat was een Europese partij onwaardig. En bij 17-20 in set vier zag ik de bui al hangen. En dat voor de eerste keer dat wij weer volk in onze sporthal kregen… Gelukkig serveerde Coolman op dat moment de Duitse receptie in verlegenheid. Chapeau ook voor Depover, die in de belle bij 7-7 de bezoekende spelopbouw tot 11-7 serverend verstoorde. Toch belangrijk die bellewinst.” (RBD)