Verrassende nederlaag van Hermes Oostende op Limburgse bodem

Hermes Oostende leed zondagavond op de zesde en laatste speeldag van de nacompetitie haar enige nederlaag: 3-1 bij LVL Genk. Voor de Limburgers was het pas de tweede overwinning in deze Challenge play-offs. Hermes was al voor deze speeldag zeker van de eerste plaats in de rangschikking en het Europees ticket.

Op zich was de wedstrijd overbodig want geen van beide teams kon nog van plaats wijzigen in de rangschikking. Genk kon slechts zeven speelsters opstellen. Hermes maakte de keuze om de kernspeelsters die dit seizoen niet zo vaak speelden, voldoende speelkansen te geven. Het werd een spannend duel met weliswaar ook veel directe fouten bij beide ploegen.

Hermes Oostende mocht opnieuw geen beroep doen op Tea Radovic die voor de nationale jeugdploeg opgeroepen was. Trainer Koen Devos gunde in zijn basis plaats aan Paulien Neyt, Kaatje Masschaele, Louise Gazeau naast Sien Devos, Amber Gesquiere en Kory White. Op de liberopositie volleyde Megan Vanden Berghe.

In de openingsset leidde Hermes Oostende tot 10-12 waarna Genk met een 5-0-run uitpakte. Even naderde Hermes tot 18-15 maar een Limburgse 7-0 rondde deze set af: 25-18. Hermes pakte de tweede set met een betere focus aan. Na 3-3 klom de score over 5-9 naar 7-14 en 9-17. Die voorsprong lieten de Hermessers zich niet meer ontfutselen. Wel halveerde de thuisploeg nog de achterstand: 14-22 en 21-25. Het stond dus 1-1 in de sets.

Topschutter Paulien Neyt

Vanaf set drie bleef Kory White op de bank en volleyde Goele van den Ouweland. De derde deelbeurt verliep gelijkgaand: 5-5 en 12-12. Hermes probeerde een kloofje te slaan: 13-15. Genk antwoordde (16-15) maar Hermes nam een nieuwe afstand: 16-18. Na 19-19 stak Genk met een 5-0-run zijn hand naar setwinst uit: 24-19. Hermes reageerde met een 0-6: 24-25. Na 25-26 tekende Genk de drie beslissende punten aan: 28-26 en dus 2-1.

LVL Genk voelde de totaalzege binnen bereik en rukte zich van 4-3 naar 10-4 en zelfs 13-5 los. Hermes zette een stevige achtervolging maar bij 14-12 vonden de Limburgers nieuwe kracht: 19-13. Opnieuw leverde Hermes een knap antwoord maar dichter dan 23-21 naderden de bezoeksters niet meer: 25-21.

Bij Hermes Oostende was Paulien Neyt, die met veel killblocks en aces uitpakte, topschutter met twintig punten. Louise Gazeau tekende tien punten aan. Yana De Leeuw en Charlotte Leys beperkten zich zondagavond tot een gezonde opwarming.

