VCGO op zoek naar nieuwe coach voor damesteam: “Desnoods doe ik er nog een jaartje bij”

De dames van Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) kennen na een reeks nederlagen tegen tegenstanders uit de top drie weer de zoete smaak van een overwinning. Vorig weekend wonnen ze vlot van VC Packo Zedelgem C, waardoor ze enkele plaatsen opschuiven in de rangschikking.

“De kalendermaker was ons niet gunstig gezind, want zowel in de heen- als de terugronde kregen we telkens alle toppers na elkaar voorgeschoteld”, vertelt coach Katelijne Bullynck (48) lachend. “Tegen de top drie zijn we niet opgewassen, maar we doen het best goed tegen de andere ploegen uit de reeks. Mijn speelsters zijn de voorbije jaren gegroeid. Vooral hun zelfvertrouwen en de wil om te winnen kregen een boost. Ze zijn mentaal heel wat sterker geworden. Ze beleven ook volop plezier als ze op het veld staan. Voor mij is dat nog steeds het belangrijkste.”

Naar Promo 3

De Oudenburgse kinesiste, die de vrouwenploeg ondertussen twee jaar onder haar hoede heeft, zou het niet erg vinden om na dit seizoen de fakkel door te geven aan een nieuwe coach. “We zijn op zoek naar iemand die de groep nieuwe ideeën kan bijbrengen. Mijn opdracht om van deze groep meisjes een hechte ploeg te maken, is geslaagd. Het zou niet slecht zijn, mocht iemand anders hen verder begeleiden en vooral technisch nog beter maken. Op termijn zou het immers mooi zijn om met deze ploeg de stap naar Promo 3 te wagen. Er komt een goede jeugdlichting aan en dat opent perspectieven.”

Katelijne Bullynck benadrukt dat ze wel verbonden blijft met de club. “Er zijn heel wat andere functies waarin ik me nuttig kan maken voor VCGO. Binnen de jeugdopleiding zijn er tal van opportuniteiten. Als we geen geschikte coach vinden om mij te vervangen, doe ik er met plezier nog een jaartje bij. Ik ben nog niet uitgekeken op deze groep.” (PDC)