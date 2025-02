VC Dentergem A mikt op middenmoot

Na een onderbreking van vier weekends herneemt VC Dentergem A (Promo 2B) de competitie met een uitwedstrijd op Waregem B. Trainer Paul Reynaert hoopt om met evenveel zeges de aansluiting met de middenmoot te bereiken.

Dentergem A dat vorig seizoen als bijkomende stijger promoveerde uit Promo 3 staat momenteel op een tiende plaats met 13 punten of 5 meer dan Ingelmunster B dat de eerste degradatieplaats bezet. De Haan is met maar 2 wedstrijdpunten al veroordeeld. Geen direct degradatiegevaar meer voor Dentergem dat één punt minder telt dan Sint-Joris dat wel al een wedstrijd meer speelde. Toch wil de trainer-coach weg van die plaats als eventueel bijkomende daler, al moet daarvoor een kloof van vijf punten gedicht worden met Waregem B en zes met Wingene of de komende twee tegenstanders. Beiden hebben wel al twee wedstrijden meer gespeeld. “Dat wij de januarimaand maar één wedstrijd speelden, hebben wij zelf gekozen”, zegt Paul Reynaert. “Nogal wat speelsters uit mijn kern zijn studenten hoger onderwijs en dan staat januari synoniem voor examenstress. Wij opteerden ervoor die wedstrijden te verplaatsen.”

Te wisselvallig

Het behoud verzekeren was de seizoensambitie. De trainer gelooft er vast in dat dit kan. “Wij wisten door te kiezen voor promotie dat wij een moeilijk seizoen zouden kennen. Maar wij speelden tot nu toe te wisselvallig. Wij verloren ook te veel sets met maar een tweepuntenverschil zodat wij best ook wel enkele punten meer konden tellen door een vijfsetter af te werken. Dat gebeurde alleen op 5 januari toen wij 3-2 verloren bij Bevo D. Van de vijf verloren viersetters verloren wij in vier wedstrijden een deelbeurt met maar twee punten verschil.”

Zaterdag reist Dentergem naar Waregem B, al heeft de trainer het raden naar de conditie van zijn team. “Wij speelden vorige vrijdag en oefenwedstrijd tegen Dadizele dat nieuw is in de A-reeks. Wij verloren er 3-1, maar wonnen een bijkomende set. Een week later ontvangen wij Wingene dat met ons als vierde mee promoveerde naar 2B. Binnen enkele weken verlies ik wel een hoekspeelster die op Erasmus gaat naar het buitenland. Kunnen we beide eerstkomende partijen met een zege uitpakken dan staan wij heel wat comfortabeler voor de rest van het seizoen.” (RBD)

Zaterdag 8 februari om 20 uur Damesvolley Waregem B – VC Dentergem A.