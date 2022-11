VBC Sint-Joris blijft ambitieus na nederlaag: “Onze titeldroom geven wenog niet zomaar op”

Afgelopen weekend slikte VBC Sint-Joris B zijn tweede nederlaag van het seizoen tegen een sterk Izegems Volley Team. De bezoekers speelden de thuisploeg van het kastje naar de muur, en na anderhalf uur stond er een droge 0-3 op de bordjes. Sint-Joris kon nooit aanspraak maken op een setje, laat staan op een puntje.

Zondag komt Bevo Roeselare op bezoek en enig puntengewin zal noodzakelijk zijn om een verdere daling in het klassement te voorkomen.

Samenloop

“Op de keper beschouwd, vond ik ons niet zo slecht spelen”, vertelt Margot Mortier (21). “Deze nederlaag is voornamelijk toe te schrijven aan een samenloop van omstandigheden. Een portie miscommunicatie, het uitproberen van een nieuwe blokpositie waardoor onze verdediging soms de mist inging en een sterke tegenstrever zijn voor mij de factoren die geleid hebben tot dit puntenverlies. Voor de match stonden we gelijk in punten en in setwinst, en natuurlijk komt deze nederlaag heel hard aan. Het was ook de eerste match die belangrijk was voor onze ambitie. De ervaring is er wel, nu nog op het veld tonen.”

Sebastian Claerhout (24), coach van Sint-Joris B, is het hier volmondig mee eens. “Het was niet goed. Voorafgaandelijk had ik de stand even bekeken en dit Izegem leed pas vorige week zijn eerste puntenverlies. Ik wist dus dat winnen heel moeilijk zou worden. Ze beschikken ook over de nodige centimeters die wij ontbreken. Aan de andere kant had ik misschien iets meer vuur en inzet verwacht. Deze nederlaag betekent echter niet dat ik mijn ambitie van de top drie of zelfs de titel wil opbergen. Ook leider Torhout heeft al twee verliespartijen laten optekenen. De volledige top zes waartoe wij ook behoren, staat op een zakdoek dicht bij elkaar. We tellen amper vijf punten achterstand op de leider.”

(GD)