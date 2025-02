VBC Katjes Ieper (Promo 4) veegt eindelijk de nul weg

Na de overwinning tegen VC Jong Kuurne B kon VBC Katjes Ieper de nul wegvegen. Vorig weekend waren ze tegen het derde geklasseerde Evoco Komen een maatje te klein. Volgend weekend wacht een andere ploeg uit de top van het klassement: leider Vlamvo Vlameringe D.

De overwinning tegen Kuurne zorgde voor blijdschap bij de Katjes. Na 14 nederlagen met 3-0, 3-1 en een forfait door spelerstekort stond de Ieperse volleybalploeg nog zonder punten op de laatste plaats. “De thuisoverwinning tegen Kuurne deed enorm deugd”, bevestigt Stien Berg (20). “We kwamen 2-0 voor, maar maakten het nog onnodig spannend door hen tot 2-1 terug te laten keren. Gelukkig konden we het in de vierde set over de streep trekken. Zo’n overwinning smaakt naar meer.” Na de 3-0-nederlaag in Komen (25-11, 25-9, 25-17) volgt nu een wedstrijd tegen leider Vlamvo Vlamertinge D. “We hopen nog wat punten te rapen in de resterende wedstrijden. Kuurne telt drie punten meer en stiekem hopen we om nog haasje-over te kunnen doen. We beseffen dat we nog een hele jonge ploeg zijn en dat het daarom niet evident is om onze voet te zetten naast de andere ploegen. Verschillende speelsters zitten nog in het middelbaar. Zelf ben ik bij de oudste van de ploeg. Als we de komende jaren kunnen samenblijven, zullen we daar de vruchten van kunnen plukken. Bovendien zit er veel talent in onze jeugdploegen”, zegt Stien, die nu vier jaar in de eerste ploeg speelt. “Ik volleybal al sinds het eerste leerjaar. Ik ben van Ieper en heb ook altijd bij de Katjes gespeeld. Mijn zus en mijn mama hebben ook nog gevolleybald. Normaal speel ik op de hoek, maar door de tekorten speel ik ook eens in het midden”, geeft de studente handelswetenschappen van de UGent nog mee. “Op dinsdag gaan we met enkele ploegmaten trainen in Gent. Vrijdag trainen we dan samen met de ploeg in Ieper. Ook volgend seizoen blijf ik bij de Katjes.” (API)

Zaterdag 22 februari om 19 uur: VBC Katjes Ieper Vlamvo Vlamertinge D.