Vanneste en Stuer twee jaar langer bij Menen, Libert vertrekt

Na de contractverlengingen van kapitein Jelle Sinnesael en coach Frank Depestele blijven ook Lowie Stuer (26) en Mathieu Vanneste (23) Menen trouw. De libero en receptie-hoek tekenen allebei voor twee jaar bij.

Voor zowel Stuer als Vanneste wordt het hun vierde en vijfde jaar in Meense loondienst. Lowie blijft zijn volleybalcarrière combineren met zijn job als podoloog, Mathieu studeert in juni af als leerkracht lager onderwijs.

Maxim Libert verlaat de grensclub. De tweede opposite kiest allicht voor een avontuur bij Marke-Webis in Liga B. Hij legde er al een succesvolle test af. Basil Dermaux (19 jaar, Knack C) staat bovenaan het verlanglijstje als vervanger. Plaskie en Rotty zoeken in het tussenseizoen ook andere oorden op. Het staat in de sterren geschreven dat zij bij Knack Roeselare voor een trapje hoger gaan.

© MPM

Kobe Brems gaat zijn geluk beproeven in Gent. Hij zal er zijn volleyloopbaan combineren met een job bij Decathlon. Met Lou Kindt en Akseli Lankinen wordt nog gepraat. Over het lot van Dedeyne en Andersen is nog weinig geweten. Tweede libero Yentl Bille blijft in principe aan boord. (MPM)