Valerie, Melanie en Stefanie Brille tegenover hun nicht Margaux Lapeirre: “Familieonderonsje aan de toss”

De match tussen Beaphar Poperinge A, de ongeslagen leider in Promo 2B en VBC Beveren-Leie A, dat in een degradatiestrijd verwikkeld is, lijkt een formaliteit voor de thuisploeg te worden. Ware het niet dat Margaux Lapeirre (19), kapitein bij Beveren-Leie, extra gemotiveerd is om het haar nichten Valerie, Stefanie en Melanie Brille aan de overkant zo moeilijk mogelijk te maken.

De zussen Melanie, Stefanie en Valerie Brille maken al een zestal seizoenen lang samen het mooie weer bij de A-ploeg van Beaphar Poperinge. Als ongeslagen leider lijken zij onbedreigd op de titel af te stormen. Een volledig ander verhaal bij Margaux Lapeirre en VBC Beveren-Leie, dat de degradatie naar Promo 3 absoluut wil vermijden.

Een extra dimensie in de match van zaterdag is de onderlinge confrontatie tussen kapiteins en nichten Valerie Brille (25) en Margaux Lapeirre. Valerie is al drie seizoenen lang sterkhouder en kapitein van Beaphar A. Margaux neemt in haar derde seizoen bij de A-ploeg van VBC Beveren-Leie de aanvoerdersband over van de zwangere Frau Lareu. In de heenronde eindigde de match in een vlotte 0-3-zege voor Beaphar.

Margaux Lapeirre: “Het is duidelijk dat Beaphar zaterdag de grote favoriet is. Een heel complete ploeg die bovendien dé titelfavoriet in deze reeks is. Toch zullen wij proberen om het hen zo lastig mogelijk te maken, en als het even kan toch een setje te pakken. Beaphar kan ook eens een slechte dag hebben, en dan hopelijk zaterdag.” (lacht)

Valerie Brille: “Echt sympathiek van jou om ons een slechte dag toe te wensen. (lacht) Maar ik snap het wel, jullie hebben de punten echt wel nodig. Ik hoop dat Beveren-Leie in deze reeks zal blijven, maar sorry, zaterdag zullen er geen cadeautjes uitgedeeld worden. Wij willen onze zegereeks verlengen en zo snel mogelijk de titel pakken.”

Het wordt pas de tweede onderlinge confronatie, hoe komt het dat jullie in het verleden nooit samen of tegen elkaar speelden?

Margaux: “Ik speelde drie seizoenen voor de B-ploeg van Beveren-Leie, en net toen ik bij de A-ploeg kwam, degradeerden wij. Toen dus een gemiste kans om tegen mijn nichten uit te komen.”

Valerie: “Op familiefeesten kwam dat dan uiteraard ter sprake. Moesten jullie nu echt degraderen? (lacht) Gelukkig krijgen we dit seizoen de kans om eindelijk eens tegenover mekaar te staan.”

Margaux: “Dat was toch dé extra motivatie om terug te promoveren naar Promo 2.” (lacht)

Hoe verliep het onderlinge treffen in de heenronde?

Margaux: “Het was een match die ik met stip had aangeduid, en dat zal bij Valerie en haar zussen Melanie en Stefanie ongetwijfeld niet anders geweest zijn. Aan het net kom je elkaar ook onvermijdelijk eens tegen, dan is een lachje of een knipoog nooit veraf.”

Valerie: “Wij hebben er ook lang naar uitgekeken om eens tegenover Margaux te staan. Het is toch altijd een aparte ervaring, al ben ik tijdens de wedstrijd vooral heel gefocust, ik probeer me niet te laten afleiden.”

Ondertussen ben jij ook kapitein, Margaux. Hoe kwam de coach bij jou terecht?

Margaux: “Heel verrassend eigenlijk. Onze kapitein Frau is zwanger en er werd niet onmiddellijk een vervangster aangeduid. Als één van de jongste speelsters van de ploeg was ik zelf wel verrast dat de keuze op mij viel. Wel probeer ik altijd de ploeg te sturen en positief te communiceren, dus ergens zit er wel wat leiderschap in mij. Het wordt mijn eerste keer als kapitein, wat extra stress kan er nog wel bij.” (lacht)

Valerie: “We zullen aan de toss dus al met een familieonderonsje zitten. (lacht) Komt daar nog bij dat onze papa Krist Brille scheidsrechter is in de reservenmatch en dat er ook weer publiek wordt toegelaten. Er zullen ongetwijfeld nog familieleden tussen de supporters zitten.”

Jullie spelen als receptiehoek ook op dezelfde positie, worden er tips uitgewisseld?

Margaux: “Ik verwacht dat ik vooral na de match tips van Valerie zal krijgen over wat ik beter zou moeten doen. (lacht) Valerie heeft veel meer ervaring dan ik, vooral in verdediging zou ik nog veel van haar kunnen leren.”

Valerie: “Veel tips moet ik Margaux eigenlijk niet geven. Zij is aanvallend sterker dan mij en ook op communicatief vlak is ze ondanks haar leeftijd heel aanwezig. Ze is nu al één van de sterkhouders van de ploeg. Het verbaast me dus totaal niet dat zij de nieuwe kapitein is. Margaux een beetje kennende zal ze erop gebrand zijn om een reeks punten te scoren, aan ons om haar af te blokken.”

