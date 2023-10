Valerie Brille en Soncotra Poperinge blijven achter met dubbel gevoel

De vrouwen van Soncotra Poperinge A sluiten het eerste gedeelte van de competitie af met negen punten uit zes matchen en een gedeelde vijfde plaats in de stand. Gemengde gevoelens bij kapitein Valerie Brille die wel uitkijkt naar de interfederale bekermatch tegen het Antwerpse Zoersel.

Met Soncotra volleyballen de Poperingse vrouwen onder een nieuwe hoofdsponsor, en met Jan Nagels staat er ook een nieuwe coach aan het roer. Een aanpassingsperiode was dus ingecalculeerd.

Kopje onder

“Vorig seizoen namen we als promovendus een ware blitzstart, die we dit seizoen niet hebben kunnen herhalen”, klinkt het bij kapitein Valerie Brille. “Met negen op achttien mogen we weliswaar niet klagen, maar het is duidelijk dat we nog niet ons topniveau halen. Dat bleek ook vorig weekend in de derby tegen Vlamvo Vlamertinge. We kwamen met sterk en gevarieerd volleybal 0-2 voor, maar konden dat niveau niet aanhouden en gingen alsnog kopje onder. Het tekent zo’n beetje onze hobbelige seizoensstart. Onze kern is nochtans, op Judith Van Criekinge na, intact gebleven. Wel hebben we veel speelsters die in de zorg werken waardoor we niet altijd voltallig zijn op training. In elk geval zit er nog veel progressiemarge in ons spel, en onder leiding van onze nieuwe coach Jan Nagels heb ik er alle vertrouwen in dat we ons niveau de komende weken en maanden nog gevoelig zullen opkrikken.”

Interfederale beker

Soncotra Poperinge debuteert dit seizoen in de Interfederale Beker. Tegen derdenationaler Amigos Van Pelt Zoersel kan er zonder enige druk gevolleybald worden. “Een mooie uitdaging en we zijn blij dat we thuis mogen spelen”, lacht de 27-jarige Valerie Brille. “Het is voor ons eens een match waarin niets moet en we zonder druk aan de opslag komen. Zoersel staat op de tweede plaats in hun reeks in derde nationale. Het wordt ongetwijfeld een zware opdracht, maar wie weet zit er wel een stuntje in.” (TVI)