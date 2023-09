Vader en zoon Clarysse coachen herenploegen Volley Bredene: “Ik zal mijn vader niet kopiëren”

Volley Bredene brengt in de seniorencompetitie twee herenploegen tussen de lijnen. Eigenlijk is dit vrij uitzonderlijk, want geen enkele andere kustploeg slaagt erin om een ploeg te vormen met volwassen mannen. Als beide ploegen nog eens getraind worden door een vader en zijn zoon, mag gerust gesproken worden van een unicum in Vlaanderen.

Bij de heren die in Promo 3 uitkomen, staat Maxim Clarysse (25) aan het roer. Hij is al vele jaren verbonden met de club en is een vaste waarde in het team dat gecoacht wordt door zijn vader en dat in derde nationale speelt. “Het wordt mijn laatste jaar als speler, want ik blijf sukkelen met knieblessures en dan is het beter om te stoppen. De voorbije jaren heb ik bij de U17 kunnen proeven van het coachen en dat bevalt me best wel. Vorig seizoen coachte is samen met mijn vriend Stan Cattrijsse het C-team, waardoor ik ook wat ervaring opdeed bij een seniorenteam. Nu sta ik er alleen voor en ik zie het als een uitdaging, want het is een groep met potentieel. Doordat er maar één herenploeg in de provinciale reeksen aantreedt, beschik ik over meer dan voldoende spelers. Wellicht zal ik af en toe iemand moeten ontgoochelen omdat hij naast de wedstrijdselectie valt. Dat vind ik misschien wel het moeilijkste aan de job.”

Trainerscursus

Maxim Clarysse heeft momenteel nog geen duidelijk zicht op een mogelijke carrièreplanning als coach. “Ik zit momenteel heel goed bij Volley Bredene. Een ploeg op dit niveau coachen is voor mij de beste leerschool. Misschien begin ik volgend jaar aan een trainerscursus. Zolang ik nog speel, is dat niet mogelijk wegens tijdsgebrek. Wie weet maak ik over enkele jaren de overstap naar een ploeg die in een hogere reeks uitkomt en treed ik een beetje in de voetsporen van mijn vader. Eigenlijk praat ik niet zo vaak met hem over mijn ervaringen als coach. Zolang ik nog speel in de ploeg die hij traint, gaan onze gesprekken eerder over de wedstrijden van het A-team.”

Laatste jaar

Op de vraag of hij als coach heel wat zaken van zijn vader zal overnemen, is Maxim vrij duidelijk. “Ik ga eigenlijk liefst mijn eigen weg, maar ik kan niet ontkennen dat ik heel wat geleerd heb van mijn vader. Ik zal hem niet kopiëren, maar enkele van zijn principes zal ik zeker overnemen. Zijn trainingen zijn vooral georiënteerd op het inoefenen van spelsituaties. Opwarmingsoefeningen worden tot het strikt noodzakelijke beperkt, zodat er veel met de bal geoefend kan worden. De opbouw van mijn trainingen zullen veel gemeen hebben met die van mijn vader, maar om een goeie coach te worden, hoef ik niet zoals mijn vader te worden”, glimlacht Maxim.

Patrick Clarysse (54) is al vele jaren een gewaardeerde coach in de kustregio, maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij aan zijn laatste jaar bij Volley Bredene bezig is. “Het zal wellicht niet enkel het laatste jaar zijn dat ik bij Volley Bredene langs de lijn sta, maar het wordt mijn laatste jaar als coach tout court. Ik woon op amper vijf minuten van de sportzaal waar Volley Bredene traint en dat is momenteel heel gemakkelijk. Ik word stilaan een jaartje ouder en heb geen zin om ’s avonds nog lang in de wagen te zitten.”

Vader Clarysse is uiteraard fier dat zijn zoon als coach in zijn voetsporen treedt, maar hij moeit zich liever niet met de ambities van Maxim. “Ik begrijp maar al te goed dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn spelerscarrière. Als het lichaam niet meer mee wil, moet je de nodige conclusies trekken. Hij zal gaandeweg zelf wel ondervinden of coachen zijn ding is. Hij moet zijn eigen weg gaan en daarin kom ik niet tussen. Ik hoor her en der dat hij het goed doet en dat doet me plezier.”

Twee spelers gestopt

Het eerste seizoen van zijn team in de nationale reeksen verliep probleemloos, maar Patrick Clarysse klinkt iets minder optimistisch als we informeren naar zijn ambities voor de komende jaargang. “Met Jonas Flour en Mike Schillewaert zijn twee belangrijke spelers gestopt en niet echt vervangen. Ik hoop dat er geen spelers langdurig geblesseerd raken, want anders wordt het een moeilijk jaar.” (PDC)