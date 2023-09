Vader en dochter Faillie zijn het kloppend hart van Jumpers Middelkerke: “Run een sportclub als een bedrijf”

In Middelkerke is volleybal onlosmakelijk verbonden met de naam Faillie. De motor en bezieler van Jumpers Middelkerke is zonder enige twijfel Jurgen Faillie, terwijl zijn dochter Xafia als coach van vier jeugdploegen een belangrijke schakel is in de jeugdopleiding. “We delen dezelfde visie, maar soms botst het. Dan treedt mama op als bemiddelaar.”

Als geboren Roeselarenaar maakte Jurgen Faillie (56) kennis met volleybal toen hij als kleine jongen de wedstrijden van zijn drie neven bij The Jets Roeselare bijwoonde, de voorloper van het huidige Knack Roeselare.

“In die tijd was het bijna een must om in Roeselare supporter te zijn van The Jets. De club kende een steile opgang en promoveerde in enkele jaren tijd van derde provinciale naar tweede nationale. Na de wedstrijden bleef ik met vrienden nog wat hangen en sloeg ik al eens een balletje over het net. De volleybalmicrobe heb ik ongetwijfeld daar opgedaan. Doordat mijn ouders in het weekend werkten, kon ik enkel tijdens de week met het schoolteam spelen. Als beroepsmilitair zat ik ook in de kazerneploeg, maar volleybal in een club met naam en faam heb ik nooit gespeeld.”

Op sterven na dood

De liefde voor het volleybal doofde echter niet bij Jurgen Faillie, die zich na zijn verhuis naar de kust aansloot bij een club in Veurne om opnieuw recreatief te volleyballen. Vanaf toen is het allemaal snel gegaan. “Via mijn dochters maakte ik kennis met de volleybalverenigingen in Koksijde en Middelkerke, en enkele jaren later hielp ik Pascal Van Assche bij het coachen van de enige damesploeg van Jumpers Middelkerke. De club was op sterven na dood en ik wou mijn schouders zetten onder een project om de vereniging nieuw leven in te blazen. Toch waren verschillende oudere speelsters aanvankelijk geen grote voorstander van mijn komst. Toen die groep anciens vertrok, voelde ik dat het moment gekomen was om mijn jeugdproject voor te stellen. Een jaar later werd ik voorzitter, en dat ben ik nog altijd”, aldus Faillie.

De bedrijfsleider van Sanicentrum Nieuwpoort slaagde erin om in een vijftal jaar Jumpers Middelkerke uit te bouwen tot de snelst groeiende volleybalvereniging van Vlaanderen. “Eigenlijk moet je een sportclub runnen als een bedrijf. De club moet interessant zijn voor de buitenwereld, maar ook leuk en aantrekkelijk voor diegenen die lid zijn. Ook een langetermijnvisie is een absolute must, en als je wil groeien, moet je tijd investeren in de club.”

“Hij is enorm gedreven, ik pak de zaken eerder rustig aan. We vullen elkaar perfect aan” – Xafia Faillie

Zowel Jurgen Faillie als zijn dochter Xafia (28) kijken niet op een uurtje meer of min als het op engagement voor Jumpers Middelkerke aankomt. Vader coacht onder andere het fanionteam, dat in Promo 2 speelt, en zijn dochter is, naast kapitein en speelster in de ploeg van haar vader, ook coach van vier jeugdploegen.

“Volleybal zit wellicht in onze genen, want mijn dochtertje Aurore, die pas twee jaar is, kan als geen ander een bal opvangen”, vertelt Xafia. “Samen met mijn oudere zus maakte ik kennis met volleybal tijdens een cursus balinitiatie in Nieuwpoort. Ruim twintig jaar later ben ik bestuurslid, speelster en coach bij Jumpers.”

Moeder bemiddelt

Xafia werkt niet enkel als rechterhand van haar vader in het bedrijf dat hij runt, maar ook bij Jumpers Middelkerke probeert ze hem zoveel mogelijk te helpen en te steunen. “We delen dezelfde visie wat de toekomst en de uitbouw van de club betreft. We verschillen regelmatig van mening en dan botst het wel eens. Dan treedt mijn mama op als bemiddelaar en komt het altijd weer goed tussen mij en mijn vader. Hij is enorm gedreven en kan af en toe wel eens stressen, terwijl ik de zaken eerder rustig aanpak. Op dat vlak vullen we elkaar perfect aan”, aldus Xafia.

Jeugdwerking

Over de toekomst van Jumpers Middelkerke zijn vader en dochter het roerend eens. “Onze jeugdwerking draait op volle toeren en we slagen erin de jonge spelertjes te houden. We beschouwen het als onze missie om volleybal aan de Westkust te doen herleven en het Jumpersproject ook elders te promoten. De jeugd moet volleybal stilaan opnieuw ontdekken als een leuke en plezierige sport”, besluit Jurgen.