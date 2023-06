Uniek: twee Belgische kampioenen bij Bevo, ook Knack pakt nationale titel

Met de nationale jeugdkampioenschappen is in Stekene tijdens het pinksterweekend het doek gevallen over het jeugdvolleybalseizoen. West-Vlaanderen haalde er maar liefst zes van de tien titels, waarvan twee voor Bevo Roeselare en één voor Knack Roeselare.

De winnaar van het weekend was Rembert Torhout. Het nam met vier ploegen deel en behaalde drie titels. Zowel bij de U17 als de U15 won Torhout de drie wedstrijden in twee sets. Bij de U15 werd Knack tweede. Bij de U13 won Rembert ook al zijn partijen, maar had tegen Caruur Gent wel een beslissende set nodig.

Knack Roeselare werd nationaal kampioen bij de jongste categorie, de U11. Knack won zijn drie wedstrijden in twee sets. Rembert Torhout werd vicekampioen.

Ongelofelijk

Bij de meisjes telde Bevo Roeselare drie ploegen. Bij de U19 won Bevo met 2-1 zijn openingspartij tegen Tongeren, won in twee sets van Waremme, maar verloor met 2-1 van Tchalou. Bevo en Tongeren eindigden gelijk met zeven punten, maar het betere setgemiddelde van Bevo leverde de nationale titel op.

“Vorig jaar, met nog een groot deel U17-speelsters, werden we tweede. Dat deed toen heel veel pijn”, vertelt coach Aäron Beernaert. “Eindelijk hebben we deze titel nu binnen. We hebben er een ongelofelijk tornooi op zitten, met een mix van speelsters die elk in hun team aan zet zijn bij de club. Dat we de beker bij de U19 en U11 pakken, is een unicum. Dat zal zeker een feestje worden (lacht). Na de beker van West-Vlaanderen met de A-ploeg en de Champions League met de U19, nu dit. En dat in mijn eerste jaar bij de A-ploeg. Volgend jaar ben ik ook nog bij de U19 en nationaler aan de slag met een weliswaar verjongde ploeg. Dat wordt een nieuw verhaal.”

Bij de U11 won Bevo in twee sets van zowel Waregem als Ciney, maar verloor met 2-0 van Waremme. In de eindstand telden zowel Bevo, Waremme als Waregem zes punten, maar Bevo werd met het beste puntenquotiënt nationaal kampioen. Bij de U17 verloor Bevo met 2-1 van Zandhoven, dat kampioen werd, en eindigde tweede. (RBD/ELD)