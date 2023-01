Uiteenlopende reacties op samenwerking tussen Hermes Oostende en VC Roeselare: “Het was een beetje voorspelbaar”

Vorige week werd bekendgemaakt dat VC Hermes Volley Rekkenshop na 60 jaar verdwijnt uit de hoogste klasse van het damesvolleybal en verhuist naar Roeselare. Zaterdagavond speelden de groen-gelen een thuismatch in de Mr. V-Arena in Oostende tegen VC Haasrode Leuven. Hermes won met 3-0 in aanwezigheid van een enkele tientallen supporters. We waren erbij en polsten naar de reactie op de dramatische, maar ook logische beslissing van voorzitter Philippe Develter.

Oostendenaar Jean-Marie Vandamme (61) is een Hermes-fan in hart en nieren, vriend van Philippe Develter en medewerker van de club. “Vroeger kwam ik ook al naar de wedstrijden van Hermes Volley Dames kijken, maar het is sinds tien jaar dat ik geen wedstrijd mis”, vertelt Jean-Marie de zoon, van André Vandamme (+), ex-beheerraadslid van KV Oostende. “Met Hermes heb ik fantastische tijden beleefd, Europese matchen bijgewoond, in Turkije, de Azoren, Slovenië, Italië, Duitsland en noem maar op. Hermes is onze passie, de Mr.V-Arena is onze tweede thuis. Maar ook aan schone liedjes komt een einde. Voor veel ploegen werd het de voorbije jaren moeilijk om het financieel plaatje rond te krijgen. Corona heeft het probleem nog scherper gesteld. Wegens gebrek aan sponsoring en media-aandacht werd het bijna onmogelijk om de club gezond te runnen. In de kranten vind je zelfs de uitslagen niet meer. Met uitzondering van een artikel over Roeselare Volleybal Dames is het een zeer onderschatte sport. Dankzij Philippe Develter kon Hermes Oostende jaren tegen de stroom oproeien en ik vind de samenwerking met Roeselare een goede oplossing. Ik behoor tot een groep echte Hermes-fans, vrijwilligers die ook helpen om de zaal aan te kleden en de wedstrijden voor te bereiden. We zullen in de toekomst ook de wedstrijden in Roeselare volgen. Ik heb veel respect voor de speelster van Hermes. Vanuit de zee kon geen talent aangetrokken worden. Onze speelsters komen soms van ver of studeren nog. Ik heb er veel zien komen en gaan, beter leren kennen. Toch kwamen ze voor een aalmoes volleyballen in Oostende. Op hoog niveau zijn de kosten te hoog geworden en ik vind het jammer dat de stad niet meer respect heeft of steun biedt. Ik ben blij dat de club met de jeugd actief blijft in Oostende. Ik blijf Hermes-fan en hoop dat we alsnog, in februari de bekerfinale in het Sportpaleis halen!”

Marc Decraemer, voorzitter van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde, is volley-fan en regelmatig aanwezig op de thuiswedstrijden van VC Hermes Rekkenshop. “Voetbal, basket, volley en ook skeeleren hebben vele jaren van Oostende een sportstad gemaakt. Het is uiteraard jammer dat volley op het hoogste niveau zal verdwijnen. Ik zetel samen met Philippe Develter in de Oostendse Sportraad en ik wist dat hij, wegens gebrek aan opvolging, van plan was te stoppen. Er is een oplossing met de verhuis naar Roeselare, maar het is jammer dat Oostende een sportieve parel aan de kroon zal verliezen. Ik begrijp niet dat niemand bereid werd gevonden om Philippe op te volgen. Volley is een attractieve sport die hier volledig tot zijn recht komt in de Mr. V-Arena. Ik zie graag volley op het hoogste niveau en heb hier kunnen genieten van internationale topwedstrijden. In de toekomst zullen we dat moeten missen. Ik hoop dat Hermes, net als twee jaar geleden, als afscheid, de bekerfinale in het Sportpaleis zal mogen spelen. In de toekomst, naar Roeselare rijden, dat zie ik helaas niet zitten! Maar ik zal het wel missen!”

Frederik D’Hooghe (38) en Laure Missiaen (37) zijn ex-Oostendenaars, maar wonen nu in Ruiselede. Toch zijn ze altijd, sinds drie jaar, aanwezig op de thuiswedstrijden van VC Hermes. “Wij hebben zelf nooit volleybal gespeeld, maar na een wedstrijd, die live op Canvas werd uitgezonden, zijn we blijven hangen en sindsdien volgen we alle wedstrijden van Hermes, thuis, uit en Europees. Ik begrijp de beslissing van voorzitter Develter. Sportief en financieel zijn er meer mogelijkheden in Roeselare dan in Oostende, waar er concurrentie is van voetbal en basket. Moest volley voor dames meer media-aandacht krijgen, dan zie ik meer mogelijkheden. We blijven Hermes volgen zo lang ze in Oostende spelen en zijn ook van plan om naar de wedstrijden in Roeselare te gaan. De naam Hermes en de mooie geelgroene kleuren zullen verdwenen zijn, maar we blijven volley-fans. Indien we niet op reis zijn naar de zon, is dat onze grote passie.”

Filip Rossel (54) is sinds 1985 supporter van Hermes, fungeerde van 1990 tot 2013 als secretaris en nu is hij nog altijd medewerker aan de clubactiviteiten. Hij volgt al 38 jaar alle thuiswedstrijden van Hermes-dames. We troffen hem aan de ingang voor de match. “Ik heb zelf nooit volleybal gespeeld, maar via Hermes PR Luc Pauwels ben ik erin gerold. Ik ken de vereniging binnen en buiten en ik heb het einde zien naderen. Het financieel plaatje werd te moeilijk. Het aantal bestuursleden en medewerkers verminderde. De voorzitter stond er voor veel zaken bijna alleen voor en dat werd onhoudbaar. De oplossing om samen te werken met Roeselare is mooi, maar het doet pijn aan mijn Hermes-hart. Als Oostendenaar betreur ik het, als West-Vlaming moet en zal ik het aanvaarden. Sponsors en publiek haken af en alles wordt steeds duurder. In Roeselare zijn er blijkbaar andere en betere mogelijkheden dan in Oostende. Het Hermes-bestuur bestaat nog uit vier mensen, in Roeselare negentien! Rijke Amerikanen zijn bereid gevonden om KVO over te nemen omdat er geld te verdienen is in de voetbal. Het is jammer dat er geen overnemer gevonden werd voor Hermes Volley Dames. Philippe Develter heeft veel energie en geld in Hermes Volleybal gestoken, maar waar vind je nog zo’n fanatieke geldschieter? Het kostenplaatje bleef maar stijgen. Uit de zee komen er gaan supporters. Roeselare is beter gelegen, heeft een mooie structuur met veel medewerkers. Ons groengeel kindje zal in veilige handen belanden. Ik heb het ooit meegemaakt in 1992, ik heb een ‘déjà-vu’-gevoel. Volley Cornix Oostende, met wijlen voorzitter Ghislain Ampe, heeft ook maar één jaar bestaan!”