U17-meisjes Volley De Haan: wissel op toekomst: “Niemand is bezig met de titel of met doorstoten naar het fanionteam”

In Promo 2 zijn de dames van Volley De Haan er na elf speeldagen nog niet in geslaagd om ook maar één set binnen te halen, laat staan een wedstrijd te winnen. Verkeerdelijk zou men kunnen denken dat er weinig plezier te beleven valt in de bestuurskamer van de kustploeg. Niets is minder waar, want de U17-meisjes zijn bezig aan een sterk seizoen en staan na acht overwinningen op een rij tweede in de rangschikking.

Voor coach Karen Seynaeve zijn de goede prestaties van haar team niet echt een grote verrassing. “Vorig seizoen deden mijn speelsters het ook helemaal niet slecht en vermits ze nog heel wat groeimarge hebben, verwachtte ik wel dat ze het dit jaar ook goed zouden doen. Onze wedstrijd van vorig weekend op het veld van Slovo Volley Brugge was een echte nagelbijter. Mijn meisjes hebben nu ook bewezen dat ze ook onder druk goed presteren en dat is een leuke vaststelling voor een coach. We hebben de voorbije maanden veel gewerkt rond de communicatie op het veld. Niettegenstaande het leeftijdsverschil tussen enkele speelsters, hangt de groep goed aan elkaar. Dat vertaalt zich ook op het veld in de manier waarop ze elkaar ondersteunen in moeilijke spelsituaties”, aldus Karen Seynaeve.

“Op deze leeftijd kunnen mijn speelsters nog wat leren”, geeft de coach eerlijk toe. “Er is nog werk aan de receptie en het gericht scoren, maar mijn meisjes hebben al heel wat vorderingen gemaakt wat hun opslag betreft. Sommigen beheersen al de jumpfloat en dat is niet onbelangrijk als ze later willen doorstoten naar het fanionteam.”

goede resultaten

Over kampioen spelen, wil Karen Seynaeve nog niet horen. “Eigenlijk zijn we daar op dit moment niet mee bezig. Voor mij is het allerbelangrijkste de progressie die mijn speelsters maken. Uiteraard is het motiverend voor iedereen als de resultaten goed zijn. Ook in de bekercompetitie doen we het helemaal niet slecht. Wellicht zijn deze meisjes belangrijk voor de toekomst van de club en wil iedereen hen graag zien doorstoten naar de damescompetitie. Maar ook daarmee zijn we nog helemaal niet bezig”, besluit de U17-coach van Volley De Haan.