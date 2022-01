U17-meisjes van Jumpers Middelkerke blijven ongeslagen: “Dit is het uithangbord van onze jeugdwerking”

In tegenstelling tot de fanionteams doen de U17-meisjes van Jumpers Middelkerke het uitstekend. Na elf wedstrijden zonder nederlaag staan ze afgetekend aan de leiding. Coach Pascal Van Assche is ervan overtuigd dat dat succes in grote mate te danken is aan de jeugdopleiding. Speelster Leontien Muylaert is alvast in de wolken over de kansen die ze als veertienjarige krijgt.

“Toen de voorzitter me vijf jaar geleden vroeg om samen met hem de jeugdopleiding van Jumpers uit te bouwen, telde de club amper jeugdspelers”, vertelt de ervaren 62-jarige coach.

“We hebben een heel duidelijke visie en een realistisch toekomstplan. Onze aanpak, waarbij we zo snel mogelijk gemotiveerde speelsters klaarstomen om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, rendeert stilaan. Heel wat U17-meisjes mogen heel regelmatig proeven van het grote werk in Promo 4 en zelfs Promo 2.”

Spelen, leren, trainen

Spelverdeelster Leontien Muylaert beaamt de woorden van haar coach ten volle: “Ik krijg alle kansen om me te ontwikkelen. Ik ben veertien jaar en mag met de U17 spelen, en heel regelmatig in Promo 4. Ik heb zelfs al met de reserven van de Promo 2-ploeg mogen spelen. Daardoor leer ik heel veel. De oudere speelsters maken me beter en geven me vooral veel feedback.”

“Ik krijg ook de kans om vier keer per week te trainen”, benadrukt Leontien. “Ik denk dat zoiets alleen bij Jumpers mogelijk is.”

“De meisjes zijn super gemotiveerd”, vult voorzitter Jurgen Faillie aan. “Het zijn echte trainingsbeesten. De meesten onder hen begonnen te volleyballen toen we de jeugdwerking opstartten. Wellicht ook daardoor hangt deze groep zo goed aan elkaar. Heel wat andere jeugdspelers kijken naar hen op. Ze zijn eigenlijk het uithangbord van onze jeugdwerking. Zij zijn de toekomst van de club, want over afzienbare tijd zullen ze de ruggengraat vormen van de fanionploegen.”

“Jumpers is een ploeg die echt heel veel aandacht heeft voor de jeugdwerking”, geeft Leontien nog mee. “Alle trainers weten heel goed hoe ze ons moeten aanpakken. Ze zijn altijd positief en geloven in elk meisje. Als wij het even niet meer zien zitten, motiveren ze ons om door te zetten.”

“Het is belangrijk dat de meisjes enerzijds plezier beleven, maar anderzijds ook een degelijke opleiding krijgen”, zegt Pascal Van Assche. “Jumpers beschikt over een grote groep goede en gemotiveerde coaches, die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: onze jeugd alle kansen geven en rustig opbouwen. Het is niet de bedoeling dat Jumpers over afzienbare tijd in de nationale reeksen speelt, maar we willen wel een degelijke provinciale ploeg uitbouwen met speelsters die we zelf opgeleid hebben.”

(PD)