U15 van RTH onverwacht sterk

De provinciale U15 van volleybalclub Rembert Torhout Heren is de revelatie van het lopende seizoen. “We presteren veel sterker dan we vooraf hadden verwacht”, zegt Lars VandenBussche, een van de uitblinkers van het team. “Het loopt lekker vlot.”

Lars, die het tweede jaar STEM volgt aan de Middenschool Sint-Rembert, is pas 13 jaar, maar ziet er met zijn rijzige gestalte van 1,80 meter een stuk ouder uit. Hij is de zoon van Pieter VandenBussche (45) en Annelies Devriendt (42) uit de Kortemarkstraat en heeft een oudere zus, Laure (15).

Champions League

“De talentrijke Joppe Rauwoens is naar de topsportschool vertrokken en dat is natuurlijk een verlies voor ons team”, aldus Lars. “Maar tegen de verwachtingen in spelen we toch heel sterk. Dat is uiteraard niet enkel mijn verdienste. Ik vorm een hechte ploeg samen met de andere spelers. Dan denk ik aan Tieme Verbeke, Siebe Rabaut, Louis De Saedeleer, Rube Dewilde, Noah Soete, August De Gres, Rune Verhaeghe, Guillaume De Jaegher, Rune Dekeyser en Stan Goddyn. We zijn ook naast het veld een vriendengroep. En we leren veel bij van onze ervaren coach Peter Debruyne.”

De U15 van RTH staat in de competitie tweede na het momenteel ongenaakbare Knack Roeselare.

“In de Champions League zijn we tot de verbazing van velen ook tweede geworden”, glundert Lars. “In de halve finale klopten we onverwacht het nochtans te duchten Vorselaar. Zo haalden we de finale, maar daarin bleek Knack weer te sterk, al wonnen we een set.”

“Ik speel in mijn vrije tijd piano en volg daar lessen in aan de Kunstacademie, maar toch kan ik me het meest uitleven in volleybal. Ik train drie keer in de week en doe dat nooit tegen mijn zin. Soms mag ik al eens met de U17B meetrainen of zelfs met de oudere herenploeg RTH4. Zo doe ik ervaring op in mijn sport, die tactisch en technisch niet te onderschatten valt. Vooral het positiespel vind ik er moeilijk aan.”

Microbe van opa

Mama Annelies Devriendt is bestuurslid van RTH en opa Willy Devriendt (70) is vele jaren trainer, coach en secretaris bij Rembert geweest. “Ik zal de microbe dus wellicht van opa geërfd hebben”, lacht Lars. “Al hebben mijn ouders geen volleybal gespeeld. Ik vind deze sport ideaal, ook vanwege de vriendschap die je erin ervaart. Met de U15 hangen we écht heel goed samen.”