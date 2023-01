De U11 Van Marke-Webis namen het zaterdag in de Vauban op tegen hun leeftijdsgenoten van Menen. We zien bovenaan Eden Roelens, trainster Isabelle Meheus en Niels Vercruysse. Reindert Festjens poseert in het midden en Wannes Malfrere ligt onderaan in beeld. (MPM/foto MPM)