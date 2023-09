Trude Debouck (20) is de nieuwe kapitein bij Vlamvo A

Na het afscheid van enkele ervaren sterkhouders, staat een vernieuwd en verjongd Vlamvo Vlamertinge klaar om aan de competitie in tweede nationale te beginnen. De 20-jarige Trude Debouck is de kersverse kapitein en staat te popelen om er weer volop in te vliegen.

Met Sara Van Exem, Ann-Sophie Vandermarliere en Hanna Denys nam Vlamvo Vlamertinge eind vorig seizoen afscheid van drie boegbeelden. Meteen ook een kans voor de youngsters om volop hun kans te grijpen. De 20-jarige Trude Debouck staat alvast klaar om als kapitein een vooraanstaande rol op te nemen. “Om Sara Van Exem te vervangen, dat zijn echt wel grote schoenen om te vullen”, lacht de Langemarkse. “Ik moet toegeven dat ik ook wel even getwijfeld heb, maar uiteindelijk overtuigden de ploeggenoten mij om de kapiteinsband op te nemen. Ik ben iemand die veel communiceert tijdens de matchen, dat zal er wel mee te maken hebben. (lacht) Ook kan ik wel rekenen op de steun van Julie Demeulenaere en Bet Breyne, laat ons zeggen dat we de rol als kapitein onder ons drie verdelen.”

Koffiedik kijken

Met liefst zes nieuwkomers is het voor Trude Debouck koffiedik kijken naar de verwachtingen voor het nieuwe seizoen. “We beginnen onmiddellijk met een mooie affiche voor de supporters. Govok Gooik is een ploeg die ons wel ligt en waar we de voorbije jaren mooie duels tegen uitvochten. In de voorbereidingstornooien voelde je al dat de motivatie en de wil om progressie te maken bij elke speelster groot is. Voor mij is dat het belangrijkste. Natuurlijk is het nog wat zoeken en zullen we op training hard moeten blijven werken om nog beter op mekaar ingespeeld te geraken. Waar we kunnen uitkomen in deze sterke reeks? Geen idee eigenlijk, laat ons maar beginnen met het behoud voorop te stellen en in de loop van het seizoen zal het wel duidelijk worden hoe hoog we mogen mikken”, besluit Trude Debouck, die de prestaties van zus Noor, die momenteel met de Red Flames in Tokio is voor het Olympisch Kwalificatietornooi, op de voet volgt. (TVI)

Zaterdag 16 september om 19.30 uur: Vlamvo Vlamertinge A – Govok Gooik A.