Trouwe Knacksupporters tussen vrees en hoop naar CEV-finale

Gedeelde vreugde is grote ambiance, een gedeelde nederlaag maakt verlies draaglijker. Onder dat motto beleefde een twintigtal Knacksupporters in de Bistro op Schiervelde op een groot scherm hoe Knack Volley het finaleticket van de CEV-cup behaalde. Het had heel wat voeten in de aarde maar Knack Volley won de Golden Set ten nadele van de Italiaanse topper Piacenza in de beslissende ‘belle’ met 12-15.

Lieven Stroobant is één van die vrijwilligers op wie Knack altijd kan rekenen en die net als Rik Servayge de Europese uitwedstrijden samen met andere supporters in groep beleeft in de cafetaria van het Schierveldecomplex. Beiden waren, net overigens als hun vrouwelijke companen, ervan overtuigd dat Knack die CEV-finale zou bijeenslaan. Lieven hield het bij een kwalifcatie via de golden set, Rik Servayge had dan wel het meeste voorbehoud. Ook Els Poncele, de wederhelft van algemeen directeur Dirk Specenier die in Italië samen met zoon Pieter present was, beleefde de wedstrijd voor het televisiescherm in de Bistro mee. “Liever hier met de supporters de wedstrijd meebeleven dan alleen thuis te zitten. Ik vrees dat het heel moeilijk wordt maar hoop op de finale via de golden set”, gaf zij mee.

De inleidende sets was de ambiance ver te zoeken want Knack raakte niet in de wedstrijd. Al gaf een ace van Depovere de tweede beurt Lieven weer enige moed. De derde set voelde je de spanning groeien want Knack kon zelfs even een bonus op het bord slaan en van dan af werd elk punt becommentarieerd. De vrees voor een mislukking in de Golden Set veranderde in enige hoop op kwalificatie en in die beslissende deelbeurt groeide de euforie, bij elke Italiaanse service werd een schietgebed gepreveld dat die opslag fout zou zijn. De euforie werd compleet als Simon de tweede Roeselaarse kwalificatiebal in het net keilde en de 12-15 kwalificatie op het scorebord flikkerde.

Aanvragen voor finale-tickets

Evelien D’Haene van het Knack-secretariaat die ook de wedstrijd volgde met de supporters kreeg al meteen aanvragen voor tickets te verwerken. Ondermeer vanuit de spelersgroep in Italië want Pieter Coolman reserveerde al meteen dertig zitjes voor de terugwedstrijd.

“Dit had ik toch niet verwacht. Maar die betere derde beurt heeft de ploeg weer doen groeien naar winst in de golden set. Dit is toch wel een heel straffe prestatie”, vatte Rik Servayge nagenietend samen. “Zie je wel dat mijn pronostiek juist was! En wij gaan die beker nu ook nog winnen tegen Modena”, doet Lieven er nog een stoute voorspelling bovenop. “Dat zal onze oorspronkelijke vakantieplannen voor die eerste week van de paasvakantie wel doen wijzigen”, lachte Els toen zij manlief enthousiast zag doen op het televisiescherm na de kwalificatie.